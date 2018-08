Neue Westfälische (Bielefeld): NRW-Landesregierung will sich an Ausbildungskosten für Physiotherapeuten beteiligen

Bielefeld. Die NRW-Landesregierung strebt eine

schrittweise Abschaffung des Schulgeldes für die Ausbildung in

Gesundheitsberufen an. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

sagte der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen

(Freitagausgabe), sein Ministerium bereite derzeit für die

Gesundheitsfachberufe eine spürbare Entlastung beim Schulgeld vor.

„Wir werden unser Versprechen, einen erheblichen Schritt in die

Schulgeldfreiheit einzuleiten, noch im Herbst umsetzen“, so der

NRW-Minister. „Unser Ziel ist dabei auch, dass die Schüler, die

bereits in Ausbildung sind, von diesen Leistungen profitieren.“ NRW

solle das erste Bundesland sein, dass sich in den

Gesundheitsfachberufen in erheblichen Umfang an der Finanzierung der

Ausbildung beteiligt. Damit will das Bundesland in Vorleistung gehen,

bis auf Bundesebene eine Lösung gefunden wurde. Die Abschaffung des

Schulgelds – aktuell bis zu 600 Euro im Monat – für alle

Gesundheitsberufe hat die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag

versprochen. Details zur Umsetzung fehlen bislang. Vertreter des

Deutschen Verbandes für Physiotherapie (ZVK) beklagen den akuten

Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in ihrem Beruf. Patienten müssten

inzwischen im Schnitt drei Wochen auf einen Termin warten, obwohl

Rezepte eigentlich innerhalb von 14 Tagen eingelöst werden müssen.

Bei Hausbesuchen dauert es meistens vier Wochen und länger.

