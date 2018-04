Neue Westfälische (Bielefeld): Schnelles Internet im ländlichen Raum Rohstoff der digitalen Welt Lothar Schmalen, Düsseldorf

Immer wieder berichten Touristen, die von einer

Reise aus Kuba zurückkommen, wie schwierig der Internet- und

Mobilfunk in dem Inselstaat mit seiner immer noch kommunistischen

Mangelwirtschaft ist. Dass sich beispielsweise rund um Internet-Cafés

stets Trauben von jüngeren Menschen bilden, die dort den ansonsten

ganz seltenen WLAN-Empfang nutzen. Zugegeben: Ganz so schlimm wie auf

Kuba sind die Zustände auf dem Lande in Ostwestfalen-Lippe oder

anderen Landstrichen von NRW nicht. Aber nach wie vor ist der

Datenempfang in Teilen unserer Region so schlecht, dass man

inzwischen von einer echten Benachteiligung solcher Räume sprechen

kann. Diese kurze Bestandsaufnahme macht deutlich, wie drängend das

Problem ist, das NRW-Digitalminister Andreas Pinkwart jetzt angehen

will. Zumindest hat der FDP-Politiker es versprochen. Und weil es

ohne einen der zurzeit grassierenden politischen Modebegriffe nicht

geht, nennt er sein Internet-Ausbauprogramm „Masterplan“. Der

„Gigabit-Masterplan“ sieht also vor, dass NRW in sieben Jahren

flächendeckend mit Glasfaser-Leitungen durchzogen sein soll. Schulen

und Gewerbegebiete sollen bereits bis 2021 Glasfaseranschlüsse haben.

Gleichzeitig kassiert er in einem Nebensatz das Versprechen der alten

Landesregierung, NRW flächendeckend mit einem Netz, das eine

Datengeschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde aufweist,

auszustatten.“Nicht mehr realisierbar“, sagt Pinkwart schlicht. Und

außerdem überholt, weil es inzwischen um noch viel schnellere

Internetleitungen gehe. Schnelle Internetleitungen sind so etwas wie

der Rohstoff der digitalen Welt. So wie Kohle, Gas und Benzin die

Motoren der Old Economy am Laufen hielten, so tut das das schnelle

Datennetz für die moderne Wirtschaft der Zukunft. Aber auch das

alltägliche Leben wird ohne schnelles Internet immer mühseliger. Der

Laptop- und Handynutzer in weiten Teilen von OWL, im Münsterland oder

anderen ländlichen NRW-Regionen hört von seiner Landesregierung nun

erneut eine Ankündigung hehrer Ziele. Noch viel mehr als der private

Nutzer aber warten vor allem die Firmeninhaber, für die das schnelle

Internet (über-)lebenswichtig ist, eher auf Taten denn auf

Ankündigungen. Sie werden deshalb den „Masterplan“ von Andreas

Pinkwart mit Interesse vernehmen. Entscheidend aber werden die Taten

sein, die dem „Masterplan“ folgen. Und vor allem das Ergebnis. Und

nur daran wird man am Ende den Erfolg des Digitalministers messen.

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell