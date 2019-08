Neue Westfälische (Bielefeld): Straßenbaubeiträge in NRW Richtige Richtung Lothar Schmalen, Düsseldorf

Die Straßenbaubeiträge sind ein Aufregerthema.

Seit Monaten. Und nicht nur in NRW. In fast allen Bundesländern gibt

es starken Protest gegen die bisherige Praxis. Die Beiträge, die

anfallen, wenn Anliegerstraßen ausgebessert werden müssen, stoßen

deshalb auf immer weniger Akzeptanz, weil die Anlieger kaum bis gar

keinen Einfluss darauf haben, wann und für wie viel Geld ihre Straße

saniert wird. Nicht selten müssen Anlieger dann plötzlich

fünfstellige Beträge bezahlen, die sie in finanzielle oder sogar

existenzielle Nöte bringen. Kein Wunder, dass die Volksinitiative für

die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in NRW in wenigen Monaten zu

einer breiten Bürgerbewegung anschwoll. Ihr Maximalziel hat die

Bewegung bislang zwar noch nicht erreicht, aber immerhin schon eine

Menge. Ermäßigungen bei Eck- und bei besonders tiefen Grundstücken,

Senkung der Zinssätze bei Ratenzahlungen, für die sich künftig jeder

entscheiden kann, mehr Transparenz bei der Planung der Baumaßnahmen

durch die Kommune – die neue gesetzliche Regelung, die

NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach jetzt vorgelegt hat, bringt

einiges an realen Verbesserungen für die Anlieger. Doch den größten

Effekt verspricht nicht die Gesetzesänderung, sondern ein

Förderprogramm, mit dem die Anlieger jährlich um insgesamt 65

Millionen Euro entlastet werden sollen. Da nach Schätzung von

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst insgesamt in NRW jährlich etwa 120

bis 150 Millionen Euro an Straßenbaubeiträgen anfallen, dürfte das

Förderprogramm die Anliegerbeiträge tatsächlich deutlich reduzieren.

Es brauchte offenbar den Druck der Volksinitiative, immerhin der

größten, die es bisher in NRW gab, um die schwarz-gelbe

Landesregierung in Bewegung zu bringen. Immerhin ist sie jetzt auf

dem Weg in die richtige Richtung.

