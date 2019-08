Westdeutsche Zeitung: Exklusiv: Stamp-Ministerium zieht ins RWI4

Das bisherige Hauptgebäude an der Haroldstraße

wird saniert. Der Umbau wird Jahre in Anspruch nehmen.

Von Ekkehard Rüger

Düsseldorf. Das NRW-Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge

und Integration (MKFFI) von Minister Joachim Stamp (FDP) wird sein

Verwaltungsgebäude in der Düsseldorfer Haroldstraße für mehrere Jahre

verlassen. Das bestätigte ein Ministeriumssprecher dieser Zeitung.

Die Mitarbeiter werden in der Zeit im Bürogebäude RWI4 an der

Völklinger Straße untergebracht. Der Umzug wird notwendig, weil das

bisherige Ministeriumsgebäude von Grund auf saniert wird.

Die 350 Mitarbeiter erfuhren via Intranet am Mittwoch von dem

bevorstehenden Gebäudewechsel. Betroffen sind auch Teile des

Wirtschaftsministeriums, das derzeit rund 180 Mitarbeiter im MKFFI

untergebracht hat, und des Kultur- und Wissenschaftsministeriums, das

dort mit insgesamt rund 50 Mitarbeitern und unter anderem der

Landeszentrale für politische Bildung vertreten ist. Das

Wirtschaftsministerium prüft aber derzeit noch, welche der

ausgelagerten Abteilungen auch in das eigene Hauptgebäude im

einstigen Mannesmann-Hochhaus am Rheinufer geholt werden können.

Das Land wird Hauptmieter

in dem Bürokomplex in Unterbilk

In den RWI4-Zwillingstürmen in Unterbilk wird das Land als

Hauptmieter einziehen. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB)

hat dafür gut 15 000 Quadratmeter Bürofläche angemietet, das ist etwa

ein Drittel der gesamten Nutzfläche in den ehemaligen

Siemens-Gebäuden. Mit ausschlaggebend für die Entscheidung war die

Nähe zum Landtag. „Die Kriterien zur Auswahl einer

Ersatzunterbringung waren, dass das Gebäude groß genug sein muss, um

alle Bediensteten unterzubringen, es soll im Regierungsviertel und

damit gut erreichbar liegen und es muss zu vertretbaren Mietkosten

anzumieten sein“, teilte MKFFI-Sprecher Henning Severin mit. Eine

schrittweise Sanierung des Ministeriums an der Haroldstraße über

Jahre ohne einen zwischenzeitlichen Auszug sei den Mitarbeitern nicht

zuzumuten gewesen.

Nach der Sanierung wird das MKFFI wieder an die Haroldstraße

zurückkehren. Wann das sein wird, dazu machte das Ministerium keine

genauen Angaben. Die Rede war von „einigen Jahren“. Weil es in den

Etagen des RWI4 noch einige Umbauten geben muss, um den Bedürfnissen

des Landes Rechnung zu tragen, wird mit einem Umzug nicht vor dem

Sommer kommenden Jahres gerechnet.

Zunächst keine Angaben zu den Kosten für Sanierung und Miete

Offen blieb zunächst auch, welche Kosten mit Sanierung und Umzug

verbunden sind. Federführend ist der BLB, dem praktisch alle

Liegenschaften des Landes gehören. Weder wurden Zahlen zum

Sanierungsaufwand an der Haroldstraße genannt noch zu den

Mietaufwendungen für die zwischenzeitliche Unterbringung in

Unterbilk. Es handele sich aber um „die wirtschaftlichste Lösung“, so

Sprecher Severin.

Aber auch für das RWI4 ist der neue Mieter eine Erfolgsmeldung.

Noch vor zwei Jahren verzeichnete die Edel-Immobilie Leerstände von

rund 20 Prozent. Ein Jahr später verkaufte die Assetando Real Estate

GmbH den Gebäudekomplex an die Berliner Immobilienfirma Intown.

Insider staunten über die sehr rasche Abwicklung des Verkaufs, bei

dem knapp 130 Millionen Euro geflossen sein sollen.

Die beiden Silbertürme mit ihren 14 Etagen zählen zu den höchsten

Gebäuden Düsseldorfs. Entworfen wurden sie einst vom renommierten

Düsseldorfer Architekturbüro HPP. Laut der Internetseite von RWI4

verfügt der Gebäudekomplex gleich über drei Kindertagesstätten, ein

Café und ein Restaurant.

