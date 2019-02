Neue Westfälische (Bielefeld): Walter-Borjans: NRW fehlt Energie beim Kampf gegen Steuersünder

Der ehemalige nordrhein-westfälische

Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) hat der schwarz-gelben

Landesregierung in Düsseldorf mangelnde Energie beim Kampf gegen

Steuerbetrug vorgeworfen. „Es fehlt der Landesregierung die

erkennbare Entschiedenheit beim Kampf gegen Steuerhinterziehung“,

sagte Walter-Borjans der in Bielefeld erscheinenden Neuen

Westfälischen (Mittwochausgabe). Er nannte als Beispiel den Weggang

zweier Spitzensteuerfahnder aus der Wuppertaler Finanzbehörde.

„Dieser hätte verhindert werden können“, so Walter-Borjans. Die

Wuppertaler Steuerfahndung hatte beim Ankauf von Steuer-CDs aus der

Schweiz in der Amtszeit des SPD-Politikers eine zentrale Rolle

gespielt. Der personelle Aderlass habe die Steuerfahndung im Ergebnis

„deutlich geschwächt“, sagte Walter-Borjans. „Es gibt eine Menge

anständiger Steuerzahler unter den Unternehmern in der CDU. Die

möchten, dass auch andere zahlen“, sagte der SPD-Mann. Doch es gebe

Kräfte in der Politik die sagten: „Macht das nicht mehr so heftig.“

In dieser Hinsicht „war die FDP besonders stark“, kritisiert

Walter-Borjans.

