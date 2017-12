Neue Westfälische (Bielefeld): Weihnachten 2017 Zeit zur Besinnung Thomas Seim

Was für ein wunderschönes Wochenende: Endlich

Weihnachten! Endlich kehrt Ruhe ein. Endlich können wir uns ein Stück

besinnen, Abstand gewinnen vom Alltag und seinem Stress. Was war das

aber auch wieder für ein Jahr! Weihnachten 2016 wurden wir vom Terror

des Attentäters Anis Amri erschüttert. Das beschäftigt uns bis heute.

Und wir können immer noch nicht mit den Antworten zufrieden sein, die

Politik und Sicherheitsbehörden auf dieses Desaster ihres Versagens

gegeben haben. Aber nun beschäftigt uns viel mehr: Überall auf der

Welt entstehen neue Bedrohungen. Sie werden nicht geringer und auch

nicht weniger gefährlich. Sie geben zu zusätzlicher Besorgnis Anlass,

gerade zu Weihnachten. Der neue US-Präsident der starken Sprüche,

Trump, verunsichert Freunde und Gegner über die Zuverlässigkeit und

den Willen zu internationaler Zusammenarbeit. „Amerika zuerst“ heißt

sein – im Kern unchristlicher – Leitsatz der Hegemonie. Das klingt

ein bisschen wie die erneut beginnende deutsche Debatte um

„Leitkultur“. Leicht machen es ihm seine Gegenüber. Nordkorea

versetzt die Welt in Angst mit Raketen-Starts, bei denen man nicht

genau wissen kann, ob sie schon Atomsprengköpfe tragen können oder

dies erst künftig tun werden. Die verbrecherische Terrorbande des

Islamischen Staates lässt nicht ab von ihrer menschenverachtenden

Mord-Strategie. Russlands Präsident Putin besetzt noch immer die

Krim. Der türkische Präsident Erdogan lässt noch immer Deutsche in

Gefängnissen festhalten, meist unschuldig. Und unser friedliches

Europa? Das macht es nicht wirklich besser. Die Briten wollen ganz

raus und verhandeln mit der EU über möglichst viele Rosinen, die sie

sich ohne den Rest herauspicken möchten. Die nationalistischen

FPÖ-Populisten sitzen in Wien nicht nur im Parlament wie bei uns die

rechtsradikale AfD, sondern in der Regierung. Katalonien lebt in

Unfrieden und Spaltung mit Spanien, Norditalien will nur wenig bis

gar nichts mit dem Süden zu tun haben – Europa zerfällt; langsam,

aber stetig. Deutschland – wir Garanten der Europäischen Idee seit

Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl – gefällt sich in

Handlungsunfähigkeit. Wir Bürger haben gewählt, aber die Politik

findet bislang keinen gerechten Umgang mit dem Ergebnis. Zunächst

versündigt sich die Mode-FDP des Christian Lindner am Wähler-Votum.

Nun wissen SPD und Union nicht so recht, wie sie ihrer Verantwortung

gerecht werden sollen. Gut, dass wir einen Bundespräsidenten

Frank-Walter Steinmeier haben, der es ihnen schonend, aber

nachdrücklich beibiegt. Was für ein Jahr 2017. Anstrengend war es.

Wieder mal. Jetzt ist Zeit für Besinnung und Besinnlichkeit. Endlich!

Für ein paar Augenblicke lassen Stress, Hektik und Aufregung um uns

nach. Wir werden die Erholung brauchen für 2018. Es wird nicht

weniger anstrengend und aufregend werden. Aber wie soll der

Dramatiker Oscar Wilde noch gesagt haben: „Am Ende wird alles gut!

Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.“ Frohe Weihnachten!

Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten@neue-westfaelische.de

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell