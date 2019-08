Neues Ausbildungsjahr startet bei Ford (FOTO)

– 165 neue Auszubildende in Köln und Saarlouis– Elf Flüchtlinge unter den Kölner Auszubildenden– Beginn der Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2020– Ford Ausbildung wird 85 Jahre – erster Azubi startete am 1. Juli1934 in Köln

165 junge Erwachsene starten zum 1. September 2019 ihre Ausbildung

bei dem Automobilhersteller Ford. In zwölf unterschiedlichen

Ausbildungsgängen werden insgesamt 130 in Köln, darunter 21 Mädchen

und 109 Jungen, und 35 am saarländischen Standort Saarlouis (drei

Mädchen und 32 Jungen) in überwiegend technischen Berufen

ausgebildet.

Am Kölner Standort bietet der Automobilbauer dieses Jahr zwölf

verschiedene Ausbildungsgänge an, darunter fünf duale Studiengänge

do2technik (Elektrotechnik, Maschinenbau und nachhaltige

Ingenieurwissenschaft), do2business und do2informatik sowie acht

gewerblich-technische Ausbildungsgänge. Unter den 38, die neben einer

Ausbildung noch einen Bachelor-Studiengang absolvieren, sind elf

Mädchen und 27 Jungen. Bei den acht gewerblich-technischen

Ausbildungen starten zehn Mädchen und 82 Jungen ins automobile

Berufsleben.

In der Ford Focus-Fertigung im saarländischen Saarlouis überwiegen

die rein technischen Berufe. Drei Mädchen und 30 Jungen lernen hier

Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker und

Kraftfahrzeugmechatroniker. Zwei weitere Neuankömmlinge entschieden

sich für das duale Studium do2technik Maschinenbau.

Unter den 130 Kölner Auszubildenden sind auch elf Flüchtlinge.

Zehn der unter anderem aus Eritrea, Afghanistan, Armenien, Guinea,

Iran, Tunesien und Tadschikistan stammenden jungen Männer hatten

vorab die elfmonatige Einstiegsqualifizierung sowie den regulären

Auswahlprozess erfolgreich bestanden.

Dass eine Ausbildung bei Ford auch nach 85 Jahren noch attraktiv

ist und die Teilnehmer motiviert, zeigen vor allem die sehr guten

Leistungen der Auszubildenden. Rund die Hälfte legt aufgrund guter

Leistungen vorzeitig seine Facharbeiterprüfung ab und verkürzt damit

seine Lehrzeit. Über 95 Prozent bestehen ihre Prüfung bereits im

ersten Versuch. Die Ausbildung der Ford-Werke wurde in den

vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet.

Parallel zum neuen Jahrgang beginnt auch die Bewerbungsphase für

das nächste Ausbildungsjahr 2020. Acht gewerblich-technische und vier

duale Studiengänge stehen den Interessenten zur Auswahl. Alle

Informationen unter www.azubi-bei-ford.de.

Wer noch nicht sicher ist, welcher Ausbildungsgang der richtige

ist, kann sich für eine der verschiedenen

Berufsorientierungsmöglichkeiten anmelden. Neben Betriebspraktika,

unter anderem spezielle Praktika nur für Mädchen, gibt es auch

Infotage oder den jährlichen Tag der offenen Tür. Alle Termine finden

sich ebenfalls auf der ausbildungseigenen Website

www.azubi-bei-ford.de

