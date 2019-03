neues deutschland: Bremer Bürgermeister Sieling: Auswahl des SPD-Kanzlerkandidaten muss strukturierter ablaufen

Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling hat die

bisherige Art und Weise der Kanzlerkandidatenfindung der SPD

kritisiert. „Die Art und Weise, wie Kanzlerkandidaten in den letzten

Jahren gefunden worden sind, sei es Peer Steinbrück oder auch Martin

Schulz, war eindeutig holperig und hat damit auch die Wahlchancen

nicht gerade verbessert“, sagte Sieling der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Wochenendausgabe). „Das wird

künftig strukturierter laufen müssen“, sagte Sieling. Weil die

nächste Bundestagswahl erst 2021 stattfinde, habe die Partei aber

noch Zeit. Die Frage einer Mitgliederbeteiligung bei diesem Prozess

werde „sicherlich im Laufe dieses Jahres diskutiert“, sagte Sieling.

„Wir haben im Dezember einen Bundesparteitag. Das ist der richtige

Zeitpunkt und der richtige Ort, um solche Fragen zu diskutieren und

zu entscheiden“, so der Sozialdemokrat.

