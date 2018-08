neues deutschland: „Die Idee des Sozialismus würde in den Augen der ganzen Welt diskreditiert“: Erstveröffentlichung eines Briefs des tschechischen Schriftstellers Ota Filip vom Sommer 1968

Einen bisher unbekannten Brief des tschechischen

Schiftstellers Ota Filip veröffentlicht die Tageszeitung „neues

deutschland“ (Samstagausgabe). Filip, einer jener bekannten Autoren

der Tschechoslowakei, die sich kritisch mit den der Entwicklung des

Staatssozialismus auseinandersetzten, unterstützte die

Erneuerungsversuche während des Prager Frühlings 1968. In dem Brief,

den die Redaktion von „neues deutschland“ kürzlich in Archivbeständen

entdeckte, protestiert Filip „gegen die Lügen und gegen die

hysterische Propagandakampagne, die Sie gegen mein Land führen“. Er

wolle auf Tatsachen aufmerksam machen, „die leider in der Deutschen

Demokratischen Republik verschwiegen wurden … Es geht Ihnen um

nichts anderes, als den Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik

einzureden, dass die Probleme, die wir gelöst haben und noch zu lösen

haben, in der Deutschen Demokratischen Republik gar nicht

existieren.“

In der CSSR gebe es „kein Zurück zum Kapitalismus und auch kein

Zurück in die Zeiten des groben Dogmatismus“, schreibt Filip. „Sollte

sich jemand dazu verführen lassen und unseren Prozess zur wahren

sozialistischen Demokratie mit Gewalt unterbrechen, dann bedenkt, ich

bitte Sie darum, die Folgen, die eine solche, dem Völkerrecht nicht

entsprechende Tat haben könnte.“ Die Idee des Sozialismus würde in

diesem Falle „in den Augen der ganzen Welt diskreditiert“. Der Brief

wurde Ende Juli 1968 geschrieben, etwa drei Wochen vor dem Einmarsch

von Truppen des Warschauer Vertrages in die Tschechoslowakei.

Ota Filip wurde 1960 schon nach kurzer Zeit wegen kritischer

Äußerungen aus der der kommunistischen Partei der CSSR ausgeschlossen

und zu einer Haftstrafe verurteilt. Seine literarischen Arbeiten

wurden jahrelang nicht veröffentlicht. 1968 bekam er eine Anstellung

als Verlagslektor. Nach der Niederschlagung wurde er entlassen,

erneut verurteilt und 1974 ausgebürgert. Seitdem lebte er in der

Bundesrepublik Deutschland. Filip starb Anfang 2018.

Die Veröffentlichung des Briefs gehört zu einem umfangreichen

Themenschwerpunkt von „neues deutschland“, in dem es um die

gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings vor 50 Jahren geht.

