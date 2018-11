neues deutschland: Entwurf zu einem Einwanderungsgesetz kommentiert: Halbe Therapie

Deutschland ist auch im Umgang mit Migration ein

gespaltenes Land. Das betrifft nicht nur die Haltung der Bevölkerung

oder der Parteien, sondern auch die innere Staatslogik. Gefangen in

einer nationalen Schizophrenie, kämpfen die nackte Abwehr von

Migranten und die von der Wirtschaft getriebene Einsicht in die

eigenen Bedürfnisse als Grundimpulse um Vorherrschaft. Absehbar ist,

dass die Migrationsbefürwortung letzten Endes siegt, weil die

Interessen der Wirtschaft, die ohne Blutzufuhr der Migration nicht zu

befriedigen sind, stärker sein werden. Es handelt sich um die ganz

normale Spaltung und Auslese, die zum Wesen dieser Gesellschaft

gehört und ihr Funktionieren sichert. Den Preis zahlen in diesem wie

in allen anderen Fällen die Chancenlosen – Inländer und Ausländer

gleichermaßen, die Bildungsfernen etwa und die Flüchtlinge. Spricht

dies für oder gegen ein Einwanderungsgesetz? Das Gesetz bringt

Ordnung in das bestehende Paragrafenwirrwarr, schafft weitere

Erleichterungen für Zuwanderung – schon jetzt ist Deutschland längst

eines der zuwanderungsfreundlichen Länder, was die

Fachkräftezuwanderung betrifft – und es wird langfristig zur Toleranz

gegenüber Migration beitragen. Ob gut oder schlecht, dies ist der

Gang der Dinge. Spaltungen verringert das Gesetz nicht, es folgt

vielmehr der Tendenz ihrer Globalisierung. Was daraus folgt, ist

offen. Spaltung der Linken? Aufstand der Rechten? Liberalisierung?

Was das Gesetz nicht ersetzt, ist der Kampf um die Rechte derer, die

mit ihm nicht gemeint sind.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell