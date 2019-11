neues deutschland: Europaabgeordnete Ernst: Schweigen des Westens zur Situation in Iran ist unerträglich

Die Europaabgeordnete der LINKEN Cornelia Ernst hat sich für die

Unterstützung der Protestierenden in Iran durch die westlichen Staaten

ausgesprochen. “Das Schweigen des sonst so großmäuligen Westens in dieser

Situation ist unerträglich, denn diese Menschen, die in einer faktisch

geschlossenen Gesellschaft dem Demonstrationsverbot trotzen, brauchen unsere

unzweideutige und laute Unterstützung”, sagte die Präsidentin der

Iran-Delegation in der in Berlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung

“neues deutschland” (Wochenendausgabe).

Ernst sprach sich für zwei Strategien aus. Zum einen müsse das Atomabkommen mit

Iran erhalten und die Wirtschaftskooperation mit dem Land entwickelt werden. Zum

anderen müsse die Rolle von Menschenrechten auf die Tagesordnung gesetzt werden:

“Das Fehlen demokratischer Grundrechte behindert die zivilisatorische

Entwicklung des Landes.”

