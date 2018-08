neues deutschland: Europapolitiker Händel: Soziales Europa nur „in ganz dünnen Scheibchen“

Die EU-Kommission liefert in Sachen Soziales Europa

nur „in ganz dünnen Scheibchen“. Das sagte der Vorsitzende des

Ausschusses für Beschäftigung und Soziales des Europaparlaments,

Thomas Händel, in einem Beitrag für die von der Tageszeitung „neues

deutschland“ und weiteren Partnern getragenen Onlineplattform

die-zukunft.eu. „In Summe lässt sich sagen, dass die Kommission zwar

entsprechend ihrer Möglichkeiten versucht zu liefern, dies aber weit

hinter den Notwendigkeiten zurückbleibt“, so der

LINKE-Europaabgeordnete. „Vorschläge, die im Europäischen Rat von

vornherein zum Scheitern verurteilt sind – wie das zum Beispiel bei

der Überarbeitung der Mutterschutzrichtlinie der Fall war – hat sie

weitgehend unterlassen.“ Allerdings lägen auch angedrohte Änderungen

bei der Arbeitszeitrichtlinie derzeit auf Eis, so Händel auf

die-zukunft.eu.

