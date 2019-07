neues deutschland: Finanzexperte Schick sieht weiter Risiken bei Deutscher Bank

Der Finanzexperte Gerhard Schick beurteilt die

Umbaupläne der Deutschen Bank als „gewissen Forschritt“, sie seinen

jedoch nicht konsequent genug. „Durch die Reduktion riskanter

Geschäfte sinkt die Gefahr, dass die Bank vom Steuerzahler gerettet

werden muss“, schreibt der Vorstand der »Bürgerbewegung

Finanzwende« für eine nachhaltige Finanzwirtschaft in einem

Gastbeitrag für die Zeitung „neues deutschland (Samstagausgabe).

Trotz der Eingriffe bleibe das Investmentbanking aber sehr groß und

nehme einen wichtigen Anteil an der Bilanz der Bank ein. „Das ist für

uns Bürgerinnen und Bürger gefährlich“, so Schick. Denn die

Kapitalquoten der Bank, und damit die Haftungssumme durch die

Eigentümer, würden in den kommenden Jahren aufgrund der Umbaukosten

eher sinken.

Für einen konsequenten Schnitt wäre es laut Schick unabdingbar

gewesen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Achleitner die Bank

verlässt. „Schließlich hat er die schlechte Entwicklung der Bank und

die verschiedenen erfolglosen –neuen Strategien– der letzten Jahre

maßgeblich geprägt.“ Hier sei wie bei den millionenschweren

Abfindungen für erfolglose Vorstände die Frage angebracht: „Wer

übernimmt hier eigentlich Verantwortung für sein Missmanagement? Wie

so oft bei den Banken, ist das offensichtlich niemand.“

Spätestens mittelfristig sei eine komplett neue Unternehmenskultur

nötig. Dazu gehörten etwa soziale und ökologische Standards bei der

Kreditvergabe, mehr Transparenz und eine konsequentere Bekämpfung von

Geldwäsche und Finanzkriminalität.

