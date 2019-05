neues deutschland: Hauptziel der Streiks bei Amazon bleibt ein Tarifvertrag

Am 14. Mai 2013 traten an den Amazon-Standorten Bad

Hersfeld und Leipzig Beschäftigte zum ersten Mal in einen

Tagesstreik. Sechs Jahre nach den ersten ganztägigen Streiks bei

Amazon in Deutschland ziehen Beteiligte eine positive Bilanz der

Protestaktionen, die bis heute regelmäßig den Betrieb des weltgrößten

Online-Händlers stören. Der frühere Amazon-Betriebsrat im

nordrhein-westfälischen Rheinberg und heutige ver.di-Sekretär Tim

Schmidt verweist gegenüber der in berlin erscheinenden Tageszeitung

„neues deutschland“ (Dienstagausgabe) auf regelmäßige Lohnerhöhungen,

„vernünftige“ Kantinen, verbesserte Klimatik in den Lagerhallen,

Weihnachtsgeld und besseren Gesundheitsschutz. Zudem hätten die

Streiks die Kolleginnen und Kollegen selbst gestärkt. „In den

Anfangstagen waren viele verschüchtert und ängstlich. Heute haben sie

keine Angst mehr, mit einem Manager in die Diskussion zu treten oder

für Streiks aus dem laufenden Betrieb herauszugehen“, so der

49-jährige Gewerkschafter. Zudem finde eine zunehmende Vernetzung der

Standorte über Ländergrenzen hinweg statt.

Hauptziel der Streiks bleibt ein Tarifvertrag, denn er setzt

verbindliche Standards und Mindestbedingungen. „Bislang gehen den

Kolleginnen und Kollegen noch ein paar tausend Euro im Jahr

verloren“, so Schmidt. Von der Politik wünscht er sich daher mehr

Unterstützung. „Politiker müssten deutlich sagen: Wir stehen an der

Seite der Beschäftigten und von Amazon fordern, wenigstens mit den

Gewerkschaften zu reden.“ Eine konkrete Maßnahme wäre, die

Tarifverträge leichter allgemeinverbindlich zu erklären. „Dann dann

würde der Einzelhandelstarifvertrag branchenweit gelten, also auch

für Amazon.“

Bleibt Amazon weiter stur, werden die Proteste und Streiks auch in

den nächsten Jahren weiter gehen. „Von Anfang an war klar: Dieser

Kampf wird nicht in fünf Jahren beendet sein“, sagt Schmidt. Er will

„den Kessel am Kochen halten und den Organisationsgrad weiter

erhöhen.“ Die Verantwortlichen bei Amazon müssten morgens aufwachen

und denken: Boa, gehen die mir auf die Nerven, ich red besser mal mit

denen.“

