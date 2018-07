neues deutschland: Kommentar zu neuen Fluchtrouten und alten Ideen: Europa knausert

Was macht eigentlich Gerald Knaus? Während alle

Welt über Mesut Özils Despotenselfie debattiert, hat der »Vater« des

EU-Türkei-Deals eine »Idee«: ein zentrales Aufnahme- und

Abschiebelager für Flüchtlinge in Spanien. Also im Grunde das, was

die EU-Kommission auch will und – wenig sensibel – »kontrollierte

Zentren« nennt. Nix Neues und doch: In Anbetracht des Sommers der

Salvinis erscheint Knaus, der zumindest Seenotrettung gutheißt und

Aufnahmezentren als »menschenwürdig« attribuiert, geradezu als Wahrer

eines europäischen Restanstandes. Man muss allerdings beide Augen in

Sachen Menschenrechte feste zudrücken, um in dem EU-Türkei-Deal ein

Erfolgsmodell zu erkennen. Kann sein Architekt Ratgeber für eine

»neue Flüchtlingspolitik« sein? Wohl kaum. Die Verlagerung der

Fluchtrouten nach Spanien – Hintergrund des von Knaus geäußerten

Vorschlages – zeigt einmal mehr, dass Abschottung Tote produziert,

aber an Migration nichts ändert. Diese hat es immer gegeben und wird

es geben, selbst wenn die wohlfeilen Versprechen des »Helfens in den

Herkunftsländern« eines Tages erfüllt sein sollten. Menschenrechte

indes hat es nicht immer gegeben, gibt es nicht für jeden und wird es

nicht mehr geben, wenn niemand für sie eintritt. Und »europäische

Solidarität« von den Regierenden, wie allenthalben gefordert? Ein

frommer Wunsch. Das muss die Zivilgesellschaft selbst in die Hand

nehmen: Die »Seebrücke«-Proteste sind ein Hoffnungsschimmer in einem

Europa, das mit Menschenrechten zunehmend knausriger wird.

