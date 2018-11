neues deutschland: Kommentar zum deutsch-saudischen Verhältnis: Abgekühlte Beziehung

Bisher konnte man der Bundesregierung nicht über

den Weg trauen, wenn sie Korrekturen in ihrer Politik gegenüber

Saudi-Arabien ankündigte. Im gemeinsamen Koalitionsvertrag

versprachen Union und SPD, keine Rüstungsgüter mehr an Staaten zu

liefern, die am Krieg in Jemen beteiligt sind. Doch in Wirklichkeit

wurde Saudi-Arabien weiter hochgerüstet. Bereits genehmigte Ausfuhren

waren nämlich von der neuen Regelung nicht betroffen. Deswegen ist

Skepsis angebracht, nachdem Vertreter von Schwarz-Rot nun verkündet

haben, dass alle Rüstungsexporte an die Regionalmacht am Golf sofort

gestoppt wurden. Denn sie haben nicht erklärt, wie lange die Maßnahme

gelten soll. Ein echter Fortschritt wäre nur erreicht, wenn sich die

Bundesregierung dazu durchringen würde, die Unterstützung dauerhaft

einzustellen. Ob es dazu kommt, ist fraglich. Denn die Diktatur in

Riad war bisher ein verlässlicher strategischer Partner. Das Land ist

auch in Handelsfragen von Bedeutung. Die Beziehungen haben sich nur

wegen des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi abgekühlt. Das

Königshaus wird hier liefern müssen, damit es einen Grund gibt, sich

wieder mit der Bundesregierung und anderen Verbündeten zu versöhnen.

Andere Taten der Saudis haben die Berliner Politiker lange nicht

abgeschreckt. Genannt seien hier nur die Luftschläge in Jemen. Für

die dortige humanitäre Katastrophe trägt die Große Koalition wegen

ihrer Rüstungsexportpolitik eine Mitschuld.

