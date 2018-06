neues deutschland: LINKE-Fraktionschef Dietmar Bartsch beklagt Ausgrenzung von armen Kindern zum Internationalen Kindertag

Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Dietmar

Bartsch, hat sich über die in der Bundesrepublik grassierende

Kinderarmut empört gezeigt. „Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in

Armut, in Ostdeutschland ist fast jedes vierte Kind von Armut

betroffen. Das sind insgesamt 2,7 Millionen Kinder! Eine

brandmarkende Zahl! Ein Skandal! Ein Armutszeugnis für unser reiches

Land!“, schreibt Bartsch anlässlich des morgigen Kindertages in einem

Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung „neues

deutschland“ (Freitagsausgabe). „Wer als Kind arm lebt, wird häufig

auch als Erwachsener arm sein. Wer als Kind und Erwachsener in Armut

lebt, ist öfter krank und stirbt früher.“ Schon früh würden arme

Kinder ausgegrenzt: von weiterführenden Schulen, von Sportvereinen,

vom gemeinsamen Urlaub mit der Familie und von gesunder Ernährung,

erklärt der Linkspolitik. All das wirke im negativsten Sinne

nachhaltig. „Es gelingt nur Wenigen, dieser Spirale zu entkommen.“

