neues deutschland: Linksparteichef Riexinger hofft auf ausgewogene Liste

Linksparteichef Bernd Riexinger hat Verständnis für

Kritik am Vorschlag zur EU-Kandidatenliste geäußert, über die ein

Parteitag der LINKEN am Wochenende in Hamburg entscheiden wird. Der

intern umstrittene Vorschlag des Bundesausschusses der Partei sei in

einer »polarisierenden Stimmung« entstanden, sagte Riexinger

gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung »neues

deutschland« (Samstagausgabe). »So etwas ist meistens nicht gut für

das Ergebnis.« Riexinger zeigte sich optimistisch, dass der Parteitag

für eine ausgewogene Liste für die EU-Parlamentswahl im Mai sorgen

wird. Die LINKE habe auf Parteitagen die Erfahrung gemacht, dass die

Delegierten durchaus in der Lage sind, Kompromisse zu finden. In

Hamburg steht ein harter Kampf um die Listenplätze bevor, nachdem

sich die Ost-Landesvorsitzenden mit Fraktionschef Gregor Gysi auf

eine alternative Liste geeinigt hatten.

