neues deutschland: Martin Schirdewan begrüßt Labours Eintreten für ein zweites Brexit-Referendum

Zur Entscheidung der oppositionellen britischen

Labour-Partei, sich hinter die Forderung nach einem zweiten

Brexit-Referendum zu stellen, sagte Martin Schirdewan, Mitglied des

Europäischen Parlaments und Spitzenkandidat der LINKEN für die

Europawahlen, gegenüber der in Berlin erscheinenden überregionalen

Tageszeitung „neues deutschland“: „Labour will der konservativen

Regierung in den Arm fallen. Das ist bitter nötig. Die

Stümperhaftigkeit, mit der die Konservativen seit zwei Jahren

agieren, ist fatal. Ein zweites Referendum, wie es Labour nun

fordert, böte Chancen auf eine ehrlichere Auseinandersetzung mit der

EU-Politik und ihrem Einfluss auf das Leben der Menschen in

Großbritannien“.

Für die EU wäre ein zweites Referendum ein „mehr als überfälliger

Anlass, einen Kurs zu beschreiten, bei dem die Interessen der

Menschen im Mittelpunkt stehen“, so Schirdewan. „Verbindliche soziale

Rechte, Klimaschutz und eine gemeinsame Außenpolitik, die auf

Abrüstung und Diplomatie setzt – das wären Anreize für einen Verbleib

in der EU.“

Es wäre allerdings, „naiv zu glauben, dass sich bei einem erneuten

Gang an die Urne erdrutschartige Verschiebungen hin zu einem Verbleib

in der EU ergäben“. Die Alternative aber sei es, so Schirdewan, dass

die Kosten für einen harten Brexit auf die Beschäftigten und

diejenigen abgewälzt würden, „die über wenig Privilegien verfügen:

Erwerbslose, MigrantInnen, Minderheiten. Das Leben würde sich nach

einem Austritt aus der EU für die Mehrheit der Menschen in

Großbrittannien verschlechtern, so lange keine fortschrittliche

Regierung an der Macht ist.“

