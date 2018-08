neues deutschland: Nothilfen für die dürregeplagten Bauern – Kommentar zur Erntebilanz 2018 und zu künftigen Erfordernissen in der Agrarpolitik

Die Wiesen verdorrt, der Mais nur kniehoch, Tiere

werden wegen Futtermangel vorzeitig zum Schlachthof gefahren. Die

Bilanz der Ernte 2018 ist in vielen Teilen Deutschlands katastrophal.

In der Folge sind bis zu 10 000 Höfe in ihrer Existenz bedroht.

Den betroffenen Höfen Nothilfe zu gewähren ist ein folgerichtiger

Schritt – das Höfesterben ist auch ohne den Dürresommer ein

ernsthaftes Problem.

Folgerichtig ist aber auch, nicht nur den fehlenden Regen dieses

Sommers zu betrachten, sondern die Trockenheit einzuordnen in

Extremwetterereignisse, die durch den Klimawandel zunehmen werden.

Bauern wissen, dass sie sich darauf einstellen müssen – genau wie der

Rest der Gesellschaft. Konsequent zu handeln fällt aber

offensichtlich schwer, auch wenn die Bauern besonders betroffen sein

werden von den anstehenden Veränderungen. Wie sonst ist es zu

erklären, dass die Forderungen des Bauernverbandes an Altbewährtes

anknüpfen, statt vehement für eine andere Agrarpolitik einzutreten.

Das mag daran liegen, dass sie gleichzeitig Verursacher wie Opfer

des Klimawandels sind. Doch diese Erklärung reicht nicht. Gerade weil

Landwirte – anders als Flughafenbetreiber oder Automobilhersteller –

unmittelbar von den Auswirkungen betroffen sind, ist nur ein

konsequenter Richtungswechsel existenzsichernd. Dazu gehört eine

klimaschonende Landwirtschaft ebenso wie der Kohleausstieg. Es ist

richtig, kurzfristig die Existenz von Höfen zu sichern, die

schwierigere Aufgabe besteht darin, sie langfristig zu erhalten.

