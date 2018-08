neues deutschland: „Berlin Partner« droht CG Immobilien Gruppe wegen »missbräuchlicher Nutzung seines Logos« mit Vertragskündigung

Die städtische Gesellschaft für

Wirtschaftsförderung »Berlin Partner« hat aufgrund der

»vertragswidrigen und missbräuchlichen Nutzung des Berlin Partner

Logos« angedroht, das Vertragsverhältnis mit der CG Immobilien Gruppe

zu kündigen. In einem Schreiben, das der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung »neues deutschland« (Donnerstagausgabe ) vorliegt, heißt

es, die »Verwendung des lizenzierten Logos an prominenter Stelle und

im Zusammenhang mit der geäußerten Kritik am Berliner Senat« stelle

eine vorsätzliche vertragswidrige Nutzung des Lizenzvertrages dar.

Und weiter: »Zudem erweckt die Platzierung unter –Powered by– den

Anschein, als ob wir die Behauptung nicht nur unterstützen, sondern

das Banner auch mitfinanziert haben, was natürlich nicht den

Tatsachen entspricht.«

Anlass war ein von der Immobiliengesellschaft CG Gruppe am

ehemaligen Postscheckamt am Halleschen Ufer in Kreuzberg angebrachtes

Fassadenbanner. Darauf zu lesen: »Hier verhindert Rot-Rot-Grün 623

Wohnungen, davon 182 geförderte Einheiten und 55 preisgedämpfte

Wohneinheiten. Der Berliner Senat sieht zu.«

»Berlin Partner« fordere daher, die »missbräuchliche,

rufschädigende und falsche Aussage zu unterlassen«, heißt es im

Schreiben. Sollte das Banner nicht innerhalb von 24 Stunden entfernt

sein, »werden wir das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung

kündigen«. Darüber hinaus behalte man sich rechtliche Schritte gegen

die CG Gruppe vor, heißt es abschließend.

Die Nutzung der Lizenzrechte dürfe insbesondere nicht den

Grundsatz politischer oder religiöser Neutralität verletzen, sagte

ein Sprecher von »Berlin Partner« auf Anfrage des »nd«. »Wir sind der

Meinung, dass der Abdruck unseres Berlin-Partner-Logos – ohne unser

Wissen – auf dem in Rede stehenden Plakat im Widerspruch zu diesen

Vertragspflichten steht. Deshalb haben wir die CG Gruppe

aufgefordert, das Banner mit unserem Logo innerhalb der nächsten 24

Stunden zu entfernen und prüfen Maßnahmen, die verhindern, dass sich

so etwas wiederholt.«

Eine Sprecherin der CG Gruppe sagte dem »nd«, man werde dem Wunsch

von »Berlin Partner« nachkommen. Das Bezirksamt

Friedrichshain-Kreuzberg hat einer Sprecherin zufolge mittlerweile

die umgehende Entfernung des ohne baurechtliche Genehmigung

angebrachten Banners gefordert und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.

