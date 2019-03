neues deutschland: Russischer Bürgerrechtler Jurow fordert Zugang für Beobachter auf der Krim

Der russische Menschenrechtler Andrej Jurow fordert

Zugang für internationale Delegationen und russische Bürgerrechtler

zur Schwarzmeer-HalbinselKrim. „Das hängt aber vor allem von der

Ukraine ab – und indirekt von Deutschland und anderen EU-Ländern“,

sagt Jurow der Tageszeitung „neues deutschland“ (Montagausgabe). Die

Krim, bis 2014 Teil der Ukraine, wurde vor fünf Jahren an Russland

angeschlossen. Jurow geht davon aus, dass die Ukraine sich auf

Beobachtermissionen einlassen würde, wenn Deutschland und die EU

diese Forderung an die Regierung in Kiew stellen würden. Jurow

plädiert zudem für eine ständige Menschenrechtsmission unter der

Ägide großer internationaler Organisationen. „Die internationale

Präsenz auf der Krim ist wichtig, weil dort eine Grauzone entstanden

ist.“ Diejenigen politischen Gruppen hätten gewonnen, die nun mit

Ukrainern und Krimtartaren „abrechnen“, sagte der Bürgerrechtler. Die

meisten unabhängigen Beobachter, darunter Journalisten und Anwälte,

hatten die Halbinsel 2014 verlassen.

