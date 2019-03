Nürnberg: 2000 Menschen demonstrieren für ein freies Netz

Am vergangenen Samstag folgten über 2.000

Menschen dem gemeinsamen Aufruf von SaveTheInternet, der

Piratenpartei, des StopACTA2-Bündnis sowie des Chaos-Computer-Club,

des K4cg und des Kollektiv Union-Watch und demonstrierten in Nürnberg

gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform. Die Demonstration in

Nürnberg galt als internationaler Auftakt für den europaweiten

Demonstrationstag am 23. März [1].

„Wenn selbst der UN-Menschenrechtsausschuss die EU auffordert, die

Reform mit internationalen Standards für Meinungsfreiheit in Einklang

zu bringen, gerade dann ist es an der Zeit, auf die Straße zu gehen.

Ich danke allen Rednern, die aus ganz Europa angereist sind, für

diese gelungene Auftakt-Veranstaltung“, kommentiert Jonathan

Babelotzky, politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Bayern und

Bundesthemenbeauftragter für Urheberrecht der Piratenpartei.

Patrick Täsler, Hauptkoordinator der Proteste in Polen und einer

der Redner in Nürnberg erklärt: „Wir haben bereits etliche Proteste

organisiert, die Menschen in Polen sind ebenfalls sehr besorgt. Wir

sind der Meinung, dass die Urheberrechtsreform gekippt werden muss,

aber vor allem müssen Artikel 11 bis 13 verhindert werden.“

„Zum Abschluss der Demonstration direkt an der Straße der

Menschenrechte mit all den vielen Menschen zusammen –Die Gedanken

sind frei– zu singen, das war ein wirklich bewegender Moment. Wir

hoffen auf eine große Protestwelle, die Politik muss wieder

begreifen, dass sie gewählt wurden, um uns Bürger zu vertreten.“

ergänzt Anja Hirschel, Bundesthemenbeauftragte für Digitalisierung.

Die Piratenpartei ruft dazu auf, sich den breiten Protesten am 23.

März anzuschließen und für ein freies Internet auf die Straße zu

gehen.

[1] Informationen zu SaveYourInternet:

https://www.piratenpartei.de/saveyourinternet/

Pressekontakt:

Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Piratenpartei Deutschland

Pflugstraße 9A | 10115 Berlin

E-Mail: presse@piratenpartei.de

Web: www.piratenpartei.de/presse

Telefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 51

Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell