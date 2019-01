neues deutschland: Sächsische Linke-Chefin Feiks: Zusammenarbeit mit CDU schwer vorstellbar

Die Landeschefin der sächsischen Linkspartei, Antje

Feiks, hat es als „schwer vorstellbar“ bezeichnet, dass ihre Partei

nach der Landtagswahl im Herbst mit der CDU zusammenkommen könnte.

„Die CDU ist in Sachsen als Staatspartei unterwegs; es gibt keine

demokratische Kultur des Umgangs zwischen Regierung und linker

Opposition wie in anderen Landtagen. Das wäre für uns aber

Mindestvoraussetzung, um über eine Zusammenarbeit nachzudenken“,

sagte die Politikerin der in Berlin erscheinenden Tageszeitung „neues

deutschland“ (Freitagausgabe). Andererseits könne ein Wahlergebnis

bei einer Partei auch einen Sinneswandel bewirken, sagte Feiks.

„Wofür wir dann gegebenenfalls bereit wären, muss die Partei

entscheiden: zügig, mit breiter Beteiligung und, wenn es nach mir

ginge, auch unter Einbeziehung von Modellen, die hierzulande noch

nicht so häufig erprobt wurden.“

