neues deutschland: Scholz bleibt beratungsresistent Simon Poelchauüber die geplatzten Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank¶

Natürlich blieb Bundesfinanzminister Olaf Scholz am

Donnerstag nichts anderes übrig, als Verständnis für das Platzen der

Fusionsgespräche zwischen Deutscher Bank und Commerzbank zu zeigen.

Trotzdem fragt man sich, warum der SPD-Mann so beratungsresistent

ist, dass er im zweiten Atemzug gleich wieder trällerte, dass es eine

deutsche Megabank brauche. Denn im Grunde will sie keiner.

Commerzbank und Deutsche Bank wollen sich nicht zu einem solchen

Traum von Scholz zusammenschließen, weil sie wissen, dass es für sie

zu teuer ist, nur Risiken birgt und der wirtschaftliche Nutzen

fraglich ist. Und das sind nur die Bauchschmerzen der Bänker, die für

die Bevölkerung irrelevant sind, die Scholz eigentlich vertreten

sollte. Vor allem muss man sich fragen, warum Scholz aus den

Erfahrungen von 2007/8 nichts gelernt hat. Damals wurden Großbanken

auf Kosten der 99 Prozent der Bevölkerung gerettet. Deswegen wurde

der Ruf nach einer Zerschlagung solcher Finanzinstitute laut, die

nicht mehr in der Lage sein sollten, mit ihrer Systemrelevanz ganze

Volkswirtschaften in Geiselhaft zu nehmen. Scholz ignoriert damit

nicht nur die Warnungen von Ökonomen jeglicher Couleur. Sein Traum

ist also auch alles andere als sozialdemokratisch.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell