neues deutschland: Schützenhilfe für Dschihadisten – Kommentar zu den türkischen Angriffen auf Kurden in Nordsyrien

Der Islamische Staat ist noch nicht besiegt.

Womöglich mehrere Tausend verzweifelte und damit umso gefährlichere

Dschihadisten halten sich im letzten Kessel von Rojava verschanzt.

Die Kurden und ihre Verbündeten führen derzeit einen erbitterten und

hoffentlich auch letzten Kampf für dessen Befreiung. Leicht macht man

es ihnen nicht. Gleichzeitig zu einer Gegenoffensive des IS begann

die Türkei vor ein paar Tagen mit Bombardements kurdischer Stellungen

in Nordsyrien. Ob Ankara die lange angekündigte Invasion vorbereitet

oder nur das Möchtegern-Kalifat vorm Ende bewahren will, ist nicht

klar. Fest steht: Erdogan leistet Schützenhilfe für die Islamisten.

Offenbar willentlich und nicht zum ersten Mal.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs unterstützt die Türkei

Dschihadisten. Ob unter dem Label Islamischer Staat, al-Nusra-Front

oder Freie Syrische Armee: Solange es gegen den syrischen Machthaber

Assad, vor allem aber gegen die Kurden geht, sind Waffen und Gelder

gewiss. Die Region wird durch diesen Kurs der Türkei destabilisiert.

Schon im Frühjahr musste die YPG ihren Kampf gegen den IS

unterbrechen. Ankara griff im Januar völkerrechtswidrig den

kurdischen Kanton Afrin an und hält ihn seitdem besetzt.

Genau wie damals herrscht auch jetzt internationales Schweigen.

Die USA, unzuverlässiger Verbündeter der Kurden, NATO-Partner der

Türkei, lavieren. Deutschland nimmt zwar gerne an Syrien-Konferenzen

teil, will aber Ankara nicht vergraulen. Und die Terrormilizen sind

erfreut.

