neues deutschland: Sprecherin des Frauenvolksbegehrens inÖsterreich: Nur Bruchteil der Forderungen aus früherer Initiative umgesetzt

Am Mittwoch endet die erste Phase eines

Frauenvolksbegehrens in Österreich. 240.000 Menschen haben es bereits

unterschrieben, weit mehr als erforderlich. Im Interview mit der in

Berlin erscheinenden überregionalen Tageszeitung „neues deutschland“

(Mittwochausgabe) erklärt die Sprecherin des Frauenvolksbegehrens,

Andrea Hladky, die Hintergründe. So knüpfe das Volksbegehren an eine

ähnliche Initiative von vor 20 Jahren an, durch welche „sich einiges

zum Positiven verändert“ habe. „Aber das geht alles viel zu langsam.

Gerade einmal eine Forderung wurde damals umgesetzt, die tatsächliche

Gleichstellung von Frauen in der Verfassung“, so Hladky. In dem

Forderungskatalog des Frauenvolksbegehrens werden Maßnahmen wie

kostenlose Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche, gleicher

Lohn für gleiche Arbeit oder die 30-Stunden-Woche vorgeschlagen.

