neues deutschland: Sprecherin für Arbeit und Soziales der SPD_Bundestagsfraktion, Kerstin Tack zu „Transformationskurzarbeitergeld“: Beschäftigte könnten vor Arbeitslosigkeit geschützt werden“

Zu der von der IG Metall angestoßenen Debatte über

ein Transformationskurzarbeitergeld zur Gestaltung des industriellen

Wandels erklärt die Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit

und Soziales, Kerstin Tack, gegenüber der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung „neues deutschland“ (Donnerstagausgabe): „Der Vorschlag

der IG Metall ist eine gute Diskussionsgrundlage, vor allem in

Verbindung mit Qualifizierung der Betroffenen. So könnten die

Beschäftigten eines Unternehmens im Transformationsprozess vor

Arbeitslosigkeit geschützt und ihr Potential im Betrieb erhalten

werden.“ Tack forderte die Unternehmen auf, die anstehende

Transformation „arbeitsplatzerhaltend“ zu gestalten.

Auch von Grünen und LINKEN kommt Unterstützung für den Vorschlag:

„Bei den anstehenden Umbrüchen gilt es, die Ängste der Beschäftigten

ernst zu nehmen. Übergang statt Abgang, Qualifizierung statt

Jobverlust: Das müssen die Antworten sein. Die IG Metall hat mit dem

Transferkurzarbeitergeld einen guten Vorschlag auf den Tisch gelegt“,

erklärte die Arbeitsmarktexpertin der LINKEN, Jutta Krellmann,

gegenüber „nd“.

Ihre Kollegin von den Grünen, Beate Müller-Gemmeke, betonte: „Wir

brauchen Brücken für Qualifizierungsphasen, in denen die Menschen

finanziell abgesichert sind. Denn der ökologische Umbau unserer

Wirtschaft und die Digitalisierung müssen sozial gerecht ausgestaltet

werden.“

