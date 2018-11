neues deutschland: Von Auslieferung bedrohter kolumbianischer FARC-Politiker Jesús Santrich: »Es ist eine neue Form, uns zu vernichten«

Dem hochrangigen kolumbianischen Politiker Jesús

Santrich droht wegen angeblicher Verwicklung in den Drogenhandel die

Auslieferung in die USA. „Ich habe nie daran gedacht, Kokain oder

etwas anderes an irgendeinen Ort der Welt zu schmuggeln. Daher kann

es auch keine Beweise dafür geben, dass ich dieses Verbrechen

begangen habe“, sagte Santrich von der FARC-Partei dem „neuen

deutschland“ (Freitagausgabe). Er sieht das Verfahren gegen sich als

Teil einer Strategie gegen die FARC insgesamt: „Es ist eine neue

Form, uns zu vernichten: diesmal nicht mit Bomben, sondern mittels

eines medialen Krieges geringer Intensität, der strafrechtlichen

Verfolgung und der Erniedrigung.“ Santrich war einer der

FARC-Unterhändler für den Friedensvertrag, der 2016 zwischen der

Guerilla und der Regierung in Bogotá geschlossen wurde. Der Vertrag

steckt seiner Ansicht nach bereits im Sumpf der gescheiterten

Friedensvereinbarungen: „Das können auch die mickrigen

Errungenschaften wie die zehn Parlamentssitze der FARC und die vielen

erlassenen Dekrete und Gesetze nicht wettmachen, weil sie nichts

Grundsätzliches lösen.“

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell