Neun Konzerte in Großbritannien: Dresdner Philharmonie auf Tournee

Nach ihren erfolgreichen Gastspielkonzerten in Deutschland im April geht die Dresdner Philharmonie nun auf Konzertreise durch Großbritannien. In neun Konzerten werden unter der Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling Werke von Weber, Beethoven, Schostakowitsch, Tschaikowski und Bruch erklingen.

Beginnend mit einem Konzert in der Colston Hall in Bristol ist das Orchester vom 17. Mai bis zum 27. Mai 2018 u.a. in Leeds, Cambridge, London, Manchester und Edinburgh zu Gast. Arabella Steinbacher wird als Solistin der Violinkonzerte von Max Bruch und Peter Iljitsch Tschaikowski ebenso zu erleben sein wie Jennifer Pike (Tschaikowski).

Als sinfonische Hauptwerke präsentieren die Philharmoniker die soeben auf CD erschienenen Sinfonien Nr. 5 von Ludwig van Beethoven und Dmitri Schostakowitsch.

Aktuelle Reiseeindrücke sind über Facebook zugänglich.

Tourneeplan

17. BIS 27. MAI 2018

Großbritannien

17. Mai 2018, Donnerstag, Bristol (Colston Hall)

18. Mai 2018, Freitag, Basingstoke (The Anvil)

19. Mai 2018, Samstag, Leeds (Victoria Hall)

20. Mai 2018, Sonntag, Cambridge (Corn Exchange)

22. Mai 2018, Dienstag, London (Cadogan Hall)

24. Mai 2018, Donnerstag, Nottingham (Royal Concert Hall)

25. Mai 2018, Freitag, Manchester (Bridgewater Hall)

26. Mai 2018, Samstag, Perth Festival (Concert Hall)

27. Mai 2018, Sonntag, Edinburgh (Usher Hall)

In den Programmen

Carl Maria von Weber

Ouvertüre zu „Euryanthe“ op. 81

Peter I. Tschaikowski

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35

Max Bruch

Konzert für Violine und Orchester g-Moll op. 26

Dmitri Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67

Michael Sanderling, Dirigent

Arabella Steinbacher, Violine

Jennifer Pike, Violine

Dresdner Philharmonie