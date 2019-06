Neustart! Bürger diskutieren online über die Zukunft des Gesundheitssystems

– Robert Bosch Stiftung startet Online-Dialog mit Bürgern zur

Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitswesens

– Bürgervorschläge fließen in die Expertenarbeit der Initiative

„Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen“ ein

– Experten veröffentlichen erstes Zukunftsbild des

Gesundheitssystems. Zentrale Forderungen: System mehr auf

Gesundheit ausrichten, Sozialgesetzgebung und

Versicherungssystem überarbeiten, besser ineinandergreifende

Versorgungsstrukturen etablieren

Heute startet ein vierwöchiger Online-Dialog der Robert Bosch

Stiftung GmbH zur Zukunft des deutschen Gesundheitswesens. Bis zum

23. Juli können interessierte Bürgerinnen und Bürger unter

dialog.neustart-fuer-gesundheit.de insgesamt 52 Reformvorschläge

kommentieren und diskutieren. Diese wurden zuvor bei fünf

Bürgerdialogen in Freiburg, Kiel, Köln, Fürth und Rostock von rund

500 zufällig ausgewählten Teilnehmern entwickelt. Die

Bürgerbeteiligung ist wesentlicher Bestandteil der Initiative

„Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen“, mit der die

Robert Bosch Stiftung bis zur Bundestagswahl 2021 Impulse für eine

zukunftsgerechte und patientenorientierte Weiterentwicklung des

deutschen Gesundheitssystems setzen will.

„Bislang ist das Gesundheitssystem zu wenig auf den Menschen und

seine Gesundheit ausgerichtet“, sagt Dr. Bernadette Klapper, Leiterin

des Bereichs Gesundheit bei der Robert Bosch Stiftung. „Mit der

Initiative wollen wir die Bedürfnisse der Bürger in den Mittelpunkt

rücken und sie zu aktiven Mitgestaltern machen. Als Patienten,

Versicherte oder pflegende Angehörige sammeln sie wertvolle

Erfahrungen, die zeigen, wo Reformen ansetzen können.“ So finden sich

unter den Reformvorschlägen der Bürger beispielsweise mehrere Ideen

für ein einheitliches Krankenversicherungssystem oder breit angelegte

Präventionsmaßnahmen, die bereits in Kita und Schule ansetzen.

Besonders kritisch beurteilt wird die zunehmende Privatisierung von

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, in der viele Bürger eine Gefahr

für die Qualität der Versorgung sehen.

Experten greifen Bürgervorschläge auf

Die Ergebnisse des Online-Dialogs werden von gewählten

Bürgerbotschaftern zusammengefasst und aufbereitet, um sie gemeinsam

mit Fachexperten in den Think Labs von „Neustart!“ zu diskutieren.

Diese Expertenrunden bilden ein weiteres wichtiges Diskussionsformat

der Initiative. Auf persönliche Einladung der Robert Bosch Stiftung

und der Hertie School of Governance kommen die Think-Lab-Mitglieder

zusammen, um in wechselnder Zusammensetzung zentrale Zukunftsaspekte

zu bearbeiten und Vorschläge für eine Weiterentwicklung der

Gesundheitsversorgung zu konzipieren. Dabei berücksichtigen sie

ausdrücklich die von den Bürgerdialogen ausgehenden Impulse und

Rückmeldungen.

Vision zur Zukunft unseres Gesundheitssystems veröffentlicht

Als Grundlage für die Arbeit in den Think Labs haben die Experten

eine erste Vision für die Gesundheitsversorgung von morgen skizziert.

Im jetzt veröffentlichten Papier empfehlen die Experten das System

insgesamt mehr auf Gesundheit und Prävention auszurichten und den

Menschen als Richtschnur des Handelns festzulegen. Dafür sei es unter

anderem notwendig, die Sozialgesetzgebung und das Versicherungssystem

zu überarbeiten und Versorgungsstrukturen zu etablieren, die besser

ineinandergreifen. Das Expertenpapier kann ab sofort auf der Webseite

der Initiative heruntergeladen werden: http://ots.de/TRiG5w

Über die Initiative:

„Neustart! Reformwerkstatt für unser Gesundheitswesen“ ist eine

Initiative der Robert Bosch Stiftung GmbH. Ziel des Projekts ist es,

bis zur Bundestagswahl 2021 Impulse für umfassende Reformen der

Gesundheitsversorgung zu setzen. In Bürgerdialogen, auf

gesundheitspolitischen Podien und in einer Serie von Think Labs

bringt die Initiative in den kommenden Jahren die Ideen von Bürgern

und Experten zusammen und stößt eine ergebnisoffene Diskussion an.

Das Ziel: Mutige Ideen für ein Gesundheitswesen, das dem Menschen

zugewandt, patientenorientiert und offen für Innovationen ist.

Weitere Informationen zu „Neustart!“ finden Sie unter

www.neustart-fuer-gesundheit.de

Über die Robert Bosch Stiftung

Die Robert Bosch Stiftung GmbH gehört zu den großen,

unternehmensverbundenen Stiftungen in Europa. In ihrer gemeinnützigen

Arbeit greift sie gesellschaftliche Themen frühzeitig auf und

erarbeitet exemplarische Lösungen. Dazu entwickelt sie eigene

Projekte und führt sie durch. Außerdem fördert sie Initiativen

Dritter, die zu ihren Zielen passen.

Die Robert Bosch Stiftung ist auf den Gebieten Gesundheit,

Wissenschaft, Gesellschaft, Bildung und Völkerverständigung tätig.

Die Robert Bosch Stiftung bekennt sich zu den Werten und dem

Vorbild ihres Stifters, Robert Bosch, und setzt dessen

philanthropisches Wirken fort. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung

verfügt sie in ihren Fördergebieten über ein breites Wissen, die

Qualifikation zur Entwicklung von Lösungen und ein umfangreiches

Netzwerk von Partnern, Experten und Praktikern.

Die Robert Bosch Stiftung ist Trägerin des Robert Bosch

Krankenhauses in Stuttgart und der zugehörigen

Forschungseinrichtungen, Dr. Margarethe Fischer-Bosch-Institut für

Klinische Pharmakologie (IKP), Robert Bosch Centrum für

Tumorerkrankungen (RBCT) und Institut für Geschichte der Medizin

(IGM). Sie ist außerdem Gesellschafterin des UWC Robert Bosch

Colleges in Freiburg, der Deutschen Schulakademie in Berlin und des

International Alumni Center (iac) in Berlin. Die Robert Bosch

Stiftung hält rund 92 Prozent der Geschäftsanteile an der Robert

Bosch GmbH und finanziert sich aus den Dividenden, die sie aus dieser

Beteiligung erhält. Seit ihrer Gründung 1964 hat die Robert Bosch

Stiftung rund 1,6 Milliarden Euro für ihre gemeinnützige Arbeit

ausgegeben. www.bosch-stiftung.de

