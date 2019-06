Vielfalt voraus: 325 Arbeitgeber nehmen mit Zertifikat zum audit berufundfamilie Fahrt auf

Zertifikatsverleihung mit Bundesfamilienministerin

Dr. Franziska Giffey

325 Arbeitgeber wurden heute im Rahmen der 21.

Zertifikatsverleihung zum audit berufundfamilie mit dem

Qualitätssiegel für eine familien- und lebensphasenbewusste

Personalpolitik geehrt. In den vorangegangenen zwölf Monaten hatten

die 171 Unternehmen und 131 Institutionen das von der berufundfamilie

Service GmbH angebotene audit berufundfamilie sowie 23 Hochschulen

das audit familiengerechte hochschule erfolgreich durchlaufen. Das

audit dient als strategisches Managementinstrument der nachhaltigen

Gestaltung der betrieblichen Vereinbarkeitspolitik.

Zur Bestätigung ihres Engagements erhielten die Arbeitgeber heute

das Zertifikat aus den Händen von Schirmherrin Dr. Franziska Giffey,

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und

John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Gemeinnützigen

Hertie-Stiftung, sowie Oliver Schmitz, Geschäftsführer der

berufundfamilie Service GmbH. Die Ausgezeichneten sind berechtigt,

das Zertifikat für drei Jahre zu tragen. In dieser Laufzeit sind sie

angehalten, die in der Zielvereinbarung getroffenen familien- und

lebensphasenbewussten Maßnahmen zu verfolgen. Die berufundfamilie

überprüft jährlich die Entwicklung.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey unterstrich auf der

Zertifikatsverleihung: „Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

braucht es mehrere Faktoren, die im besten Fall zusammenkommen. Gute

und bedarfsgerechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten und finanzielle

Unterstützungsleistungen für Familien werden idealerweise durch eine

familienorientierte Personalpolitik in den Unternehmen ergänzt. Diese

muss im betrieblichen Alltag, in der Kommunikation, im Umgang

zwischen Beschäftigten und Führungskräften gelebt werden – und zwar

für Frauen und Männer gleichermaßen, in allen Lebensphasen und auf

allen Qualifikationsstufen. Das audit berufundfamilie unterstützt

dabei, dass für alle Beteiligten sichtbar und spürbar wird, wie eine

familienorientierte Unternehmenskultur aussehen kann.“

Diversität nutzen – Vereinbarkeit leben

Das Motto der diesjährigen – und damit inzwischen 21. –

Zertifikatsverleihung lautet „Vielfalt voraus – auf Kurs mit

fortschrittlichem Personalmanagement“. Dass das Motto Programm ist,

zeigt sich allein in der Vielfalt der Zertifikatsempfänger: Sie

zählen zu den unterschiedlichsten Branchen – z.B. Banken und

Pharmaunternehmen, Einzelhandel, Krankenhäuser, Logistikunternehmen,

Verwaltungen und Forschungseinrichtungen -, ihre Größe variiert von

14 bis 36.000 Beschäftigten und auch ihre Standorte sind höchst

verschieden: von Husum im hohen Norden bis Friedrichshafen im Süden

und von Aachen im Westen bis Hoyerswerda im Osten Deutschlands.

Erstmals wurde mit Diehl Controls Polska eine polnische

Landesgesellschaft eines Konzerns auditiert. Zudem ist die

alsterarbeit gGmbH der erste Arbeitgeber, der nach dem neuen Format

zur inklusiven Auditierung zertifiziert wurde.

Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH,

erläuterte: „Vielfalt ist in mehrfacher Hinsicht ein gewinnbringender

Faktor für Arbeitgeber. Sei es das Alter mit den unterschiedlichen

Werten und Prägungen der verschiedenen Generationen,

unterschiedliches Geschlecht oder kulturelle Hintergründe – aus all

diesen Faktoren können Arbeitgeber schöpfen. Wichtig ist aber auch

die Betrachtung der Lebensumstände und -phasen – etwa

Familiengründungsphase oder Rush hour des Lebens – und auch der

Lebensentwürfe. Wer als Arbeitgeber für Fachkräfte attraktiv sein

will, muss sich auf diese Diversität auch einstellen können. Das

bedeutet nicht zuletzt, offen für individuelle Vereinbarkeitswünsche

zu sein. Arbeitgeber, die eine individualisierte Personalpolitik

gestalten – so wie es im audit berufundfamilie geschieht – können

sich zukunftsfähig aufstellen.“

So unterschiedlich die zertifizierten Arbeitgeber sind, so

vielfältig sind die von ihnen angebotenen Maßnahmen zur Vereinbarkeit

von Beruf, Familie und Privatleben: Mobiles Arbeiten auf

individueller Basis, Eldercare-Leistungen, Lebenslagencoaching und

Krisenintervention, Führung in Teilzeit und haushaltsnahe

Dienstleistungen werden genauso angeboten wie Ferienpraktika für

Mitarbeiterkinder.

Erstmals siebte Zertifizierung

55 der Zertifikatsempfänger haben das audit berufundfamilie bzw.

audit familiengerechte hochschule zum ersten Mal genutzt. 49

erhielten das Zertifikat zum zweiten, 93 zum dritten und 80

Arbeitgeber zum vierten Mal. Bereits mit dem fünften Zertifikat

wurden 41 Arbeitgeber geehrt. Weitere sechs erhielten das Zertifikat

zum sechsten Mal und gestalten damit ihre familien- und

lebensphasenbewusste Personalpolitik seit mehr als 15 Jahren mit dem

audit. Als erster Arbeitgeber in der Geschichte des audit wurde die

pme Familienservice GmbH jetzt zum siebten Mal mit dem Zertifikat

ausgezeichnet.

Das audit berufundfamilie/ audit familiengerechte hochschule ist

das zentrale Angebot der berufundfamilie Service GmbH und beruht auf

einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Als

strategisches Managementinstrument unterstützt das audit Arbeitgeber

darin, die familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw.

familiengerechte Forschungs- und Studienbedingungen nachhaltig zu

gestalten. Zertifikate zum audit berufundfamilie wurden erstmals 1999

vergeben. Das audit familiengerechte hochschule wird seit 2002

angeboten. Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen

Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits

angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt

systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt mit

verbindlichen Zielvereinbarungen dafür, dass Familienbewusstsein in

der Unternehmenskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss

dieses Prozesses entscheidet ein unabhängiges, prominent mit

Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden

besetztes Kuratorium über die Erteilung des Zertifikats zum audit.

Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH

jährlich überprüft. Nach jeweils drei Jahren können zweimal im Rahmen

von Re-Auditierungen weiterführende personalpolitische Ziele

vereinbart werden. Daran (erstmalig nach neun Jahren) schließt sich

das Dialogverfahren an. Nur bei erfolgreicher Durchführung des

Dialogverfahrens darf der Arbeitgeber das Zertifikat weiterführen.

Seit 1998 wurden rund 1.800 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit

ausgezeichnet. Die berufundfamilie Service GmbH besitzt die

europaweite Lizenz für das audit, das von den Spitzenverbänden der

deutschen Wirtschaft – BDA, BDI, DIHK und ZDH – empfohlen wird.

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey trägt die

Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.de,

www.berufundfamilie-blog.de, #personalbewusst

