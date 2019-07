New Work und Neues Lernen / Wegbereiter für eine neue Arbeitskultur

Die digitale Transformation gibt einen Takt vor,

der zunehmend schneller wird und sich auf alle Bereiche der

Arbeitswelt auswirkt: New Work – der Begriff steht für Neues

Arbeiten, für Agilität, Selbstbestimmung und Flexibilität, im Job wie

auch beim Wissenserwerb. Die Neustrukturierung des Integrata

Seminarportfolios richtet sich gezielt auf diese Bedarfe.

Mitarbeiter für New Work befähigen – Vier Handlungsfelder

Die kommenden Herausforderungen sind in vier großen

Handlungsfeldern zusammengefasst: Soft Skills, Projektmanagement,

Sales sowie Leadership. Integrata Cegos hat ihr Portfolio

entsprechend angepasst und neue übergreifende Weiterbildungskonzepte

zu diesen relevanten Themenbereichen entwickelt. Das Angebot umfasst

neben Seminaren zu spezifischen Einzelaspekten auch die Vermittlung

grundlegender Fähigkeiten, die Mitarbeiter für die Anforderungen von

New Work qualifizieren wie „Digital Leadership – Erfolgreich führen

im digitalen Kontext“, „Problemanalyse und Entscheidungsfindung“ oder

„Agile Methoden für Non-ITler“.

New Work ist auch der Schlüssel für eine erfolgreiche

Unternehmenszukunft und geht mit einem tiefgreifenden Change-Prozess

einher. Wissen und Weiterbildung sind in diesem Zusammenhang

wettbewerbsentscheidende Faktoren.

Lernen und Arbeiten im Zeitalter von New Work

New Work bedeutet Collaboration und Vernetzung. Im Fokus steht der

Mensch mit seinen Potenzialen, die er entfalten soll, mit größeren

Freiräumen für selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Arbeiten.

Gefragt sind neues Denken, neues Führen sowie neues Verhalten. Bei

New Work verschmelzen Lernen und Arbeitsprozesse zu einer Einheit. Um

Schritt zu halten, müssen Mitarbeiter notwendiges Wissen ad hoc

abrufen und sich effizient aneignen können.

Hier können die klassischen Präsenzseminare um digitale

Lernformate ergänzt und damit die Voraussetzungen für die neue

Lernkultur erfüllt werden. Eine personalisierte Lernumgebung bündelt

alle Lerninhalte, Medien und Lösungen, auf die der Lernende direkt,

weltweit und jederzeit zugreifen kann. Wissen wird hier

bedarfsgerecht sowie nach einem durchgängigen didaktischen Konzept

aufbereitet, das die nachhaltige Verankerung des Gelernten und den

Transfer in den Arbeitsalltag gewährleistet.

Hartmut Jöhnk, Vorstandsvorsitzender von Integrata Cegos,

bekräftigt: „Es ist unser Anliegen, die Beschäftigungsfähigkeit von

Menschen zu sichern und damit Unternehmen wettbewerbsfähig zu machen.

Unsere ganzheitliche Betrachtungsweise sowie unsere nachhaltigen

Lernprozesse sichern eine optimale Umsetzung und echtes Performance

Learning, das Mitarbeiter befähigt, auch in Zukunft mit den

Entwicklungen Schritt zu halten.“

Damit wird Lernen zum integralen Bestandteil jeder Arbeit und

permanente Qualifikation der Mitarbeiter zum Erfolgsfaktor im

Wettbewerb. Diese Erkenntnis ist in vielen Unternehmen bereits

angekommen. Das Interesse an Weiterbildung steigt rasant, bei

Großkonzernen ebenso wie im Mittelstand.

Integrata AG – Cegos Group

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der

führenden europäischen Full Service-Anbieter für

Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse,

Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964

und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und

Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt

über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale

Lerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hin

zum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub @Cegos bündelt

alle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen

Austausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfen

umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca.

200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation

und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen

Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den

Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete

IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in

die Cegos Group integriert.

Cegos Gruppe weltweit Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die

Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und

nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000

Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und

lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig.

Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch

Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden

Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.

