NiedergelasseneÄrzte gründen neuen Kampfverband

Ob Piloten, Lokführer oder Metallarbeiter: Fast

jede Berufsgruppe kämpft für angemessene Arbeitsbedingungen, wenn

Belastung und Entlohnung nicht mehr zusammenpassen. Die

niedergelassenen Ärzte zeigten bislang kaum Zähne – obwohl die

Politik selbst in Zeiten des Medizinermangels ständig neue

Daumenschrauben anlegt. Eine Gruppe von Ärzten will Politik und

Krankenkassen nun mit der Gründung der „Deutschen Ärztegewerkschaft“

die Stirn bieten.

Initialzündung für die Initiative war ein Treffen berufspolitisch

erfahrener Ärzte im März in Kassel. „Die rund 30 dort versammelten

Kollegen waren sich einig: Die beruflichen Rahmenbedingungen für

unsere Arbeit haben sich in den vergangenen Jahren stetig

verschlechtert. Das Honorar für die freiberuflich tätigen Ärzte und

Zahnärzte ist alles andere als angemessen. Gleichzeitig werden wir

durch immer mehr Reglementierungen und Gesetze in unserer

Therapiefreiheit eingeschränkt“, erläutert Mitinitiatorin Dr. Ilka

Enger.

Da die etablierten Ärzteorganisationen ihren Kampfgeist verloren

hätten – oder aufgrund ihrer Stellung als Körperschaften des

öffentlichen Rechts nicht zu Kampfmaßnahmen aufrufen dürften – sei

der Entschluss gefallen, eine neue Organisation ins Leben zu rufen,

erläutert die niedergelassene Internistin aus Neutraubling. „Wir

wollen neue Wege gehen und positive Veränderungen für die Kollegen

initiieren“, betont Enger.

Zunächst soll am 1. Juni 2018 in Frankfurt/Main die deutsche

Interessengemeinschaft Medizin (IG Med) gegründet werden. „Es gibt

bereits an die hundert Teilnahmeanfragen und stetig nimmt das

Interesse zu. Der Ort der Veranstaltung ist übrigens bewusst gewählt

– wir Ärzte können uns von so mancher Pilotengewerkschaft eine

Scheibe abschneiden“, betont der Arzt Bernhard Salomon aus Weiden,

der die Gründungsbewegung ebenfalls seit der ersten Minute begleitet.

Aus der „IG Med“ soll dann in einem zweiten Schritt die „Deutsche

Ärztegewerkschaft“ hervorgehen. „Unser System wurde systematisch

kaputt gespart und die Ärzte als die Melkkühe des Gesundheitswesens

betrachtet. Bevor man uns und unsere Praxen auch noch auf dem Altar

der Staatsmedizin schlachtet, werden wir uns – auch im Interesse

unserer Patienten – zur Wehr setzen“, gibt sich Salomon kämpferisch.

„Wir freuen uns über jeden Kollegen, der die Lage auch so einschätzt

und mit uns zusammen aktiv werden will.“

Dr. Karl-Hermann Karstens gehört ebenfalls zu den Mitinitiatoren.

„Wir haben bereits drei wichtige Themenschwerpunkte definiert, mit

denen sich die neue Organisation nach ihrer Gründung beschäftigen

wird“, berichtet der Zahnarzt. „Wir wollen endlich eine angemessene,

leistungsgerechte Honorierung unserer ärztlichen Arbeit und wir

werden dafür auch als –Tarifpartei– für die Niedergelassenen

antreten“, so Karstens. Darüber hinaus seien endlich

Rahmenbedingungen nötig, die ein angstfreies und effektives Arbeiten

ermöglichten. „Keine weitere Gängelei oder Regresse, keinen

bürokratischen Overkill.“ Zu guter Letzt gehöre die

Sozialgesetzgebung komplett auf den Prüfstand, da sie Ärzte aufgrund

unzähliger Eingriffe in die Berufsfreiheit zu Bürgern zweiter Klasse

mache. „Wie die vielen Rückmeldungen zeigen, haben wir mit diesen

Themen auch den Nerv der Kollegen getroffen. Der Zulauf ist gut und

wir sind durchaus bereit, für diese Forderungen an die Schmerzgrenze

zu gehen“, so Karstens.

Die Gründungsveranstaltung der IGMed findet am 1.Juni 2018 im

Airport Conference Center (Raum K20) in Frankfurt/Main statt.

Anmerkung für die Redaktionen: Eine Pressekonferenz findet dort

bereits um 10 Uhr vor der Gründungsveranstaltung statt.

Bei Rückfragen und Interviewwünschen zur IGMed:

Dr. Ilka Enger

ilka-enger@gmx.de

0170/3232354

Original-Content von: Ärztenachrichtendienst Verlags-AG (änd), übermittelt durch news aktuell