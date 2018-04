Welt-Malaria-Tag am 25. April: Täglich sterben mehr als 1.200 Menschen an Malaria

Jeden Tag sterben mehr als 1.200 Menschen an

Malaria – 445.000 pro Jahr. Seit 2013 stagniert die Zahl der

Todesfälle auf diesem Niveau. Bei den Neuinfektionen sind die Zahlen

seit 2013 um fünf Millionen auf heute 216 Millionen jährlich

angestiegen. Mehr als 90 Prozent aller Todesfälle und Neuinfektionen

entfallen auf Länder in Afrika. Darauf macht die Deutsche Stiftung

Weltbevölkerung (DSW) anlässlich des Welt-Malaria-Tages am 25. April

aufmerksam.

DSW: „Steigende Infektionszahlen sind ein Weckruf zum Handeln“

„Wir stehen bei der Malaria-Bekämpfung an einem Scheideweg“, sagt

Renate Bähr, Geschäftsführerin der DSW. „Imprägnierte Moskitonetze

haben in der Vergangenheit maßgeblich dazu beigetragen, dass vor

allem Kinder vor einer Ansteckung geschützt wurden.

Malaria-Medikamente haben viele Menschenleben gerettet. Diese Erfolge

sind jedoch durch zunehmende Resistenzen gegen die eingesetzten

Insektizide und Medikamente bedroht. Malaria könnte mit verbesserten

Mitteln einfach und kostengünstig verhindert beziehungsweise

behandelt werden. Die steigenden Infektionszahlen sind ein Weckruf

und zeigen: Es muss dringend gehandelt werden. Ich fordere daher die

Bundesregierung auf, sich finanziell stärker für Forschung und

Entwicklung zu verbesserten Präventionsmaßnahmen, Diagnostika und

Medikamenten zu engagieren.“

Über die DSW

Die DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.

Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts auf

Familienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung

beizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unserer

Projekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wir

Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen

Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.

Weitere Informationen: Blogbeitrag: 5 Fragen – 5 Antworten zu

Malaria https://www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zu-malaria/

