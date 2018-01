Niedrigster Stand der Organspenden seit 20 Jahren / Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) fordert gemeinsamen Initiativplan

Im vergangenen Jahr hat sich die

Organspende erneut rückläufig entwickelt. Bundesweit gab es 797

Organspender, 60 weniger als im Jahr zuvor (2016: 857). Die Anzahl

der gespendeten Organe ist um 9,5 Prozent auf 2594 Organe gesunken.

Im Jahr 2016 waren es noch insgesamt 2867 Organe, die von der

Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) an die internationale

Vermittlungsstelle Eurotransplant (ET) gemeldet und schwer kranken

Patienten transplantiert werden konnten. Durch den

grenzüberschreitenden Organaustausch liegt die Zahl der

transplantierten Organe in Deutschland jährlich etwas über der Summe

der entnommenen Organe. Insgesamt 2764 Spenderorgane wurden im

vergangenen Jahr erfolgreich verpflanzt und haben Patienten das Leben

gerettet oder zu einer besseren Lebensqualität verholfen. Im

Vergleichszeitraum 2016 konnten bundesweit noch 3049 Organe

transplantiert werden.

Die bundesdurchschnittliche Spenderrate lag im Jahr 2017 bei 9,7

Spendern pro eine Million Einwohner. Dabei war die Entwicklung

innerhalb der sieben DSO-Regionen sehr uneinheitlich. Die beiden

Regionen Bayern und Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

verzeichneten entgegen dem Bundestrend eine Zunahme an Organspenden

gegenüber dem Vorjahr von 18 bzw. 12 Prozent.

Die DSO sieht die bundesweite Entwicklung schon lange mit Sorge

und hat gemeinsam mit den Entnahmekrankenhäusern umfangreiche

Analysen zu den möglichen Ursachen durchgeführt. Diese sind zwar

vielschichtig, einen zentralen Schlüssel zur Verbesserung der

Situation der Organspende sieht die DSO in einer konsequenten

Berücksichtigung des Willens zur Organspende im Zuge von

Behandlungsstrategien am Lebensende. Auf den Intensivstationen müssen

die Ärzte mögliche Spender erkennen und die Koordinierungsstelle

informieren. Nur dann können die DSO-Koordinatoren aktiv werden und

die Klinikmitarbeiter unterstützen. Die Auswertungen der DSO zeigen,

dass bei Therapieentscheidungen am Lebensende die Organspende

teilweise nicht in Betracht gezogen wird. Dabei spielen auch

Patientenverfügungen eine Rolle, die in Bezug auf die Frage der

Organspende keine klare Regelung enthalten und aufgrund des häufig

gewünschten Verzichts auf lebensverlängernde intensivmedizinische

Maßnahmen eine Organspende vermeintlich ausschließen. Auch die

zunehmende Arbeitsverdichtung und -belastung auf den

Intensivstationen sind zusätzliche Hürden für die Organspende.

„Jedes Spenderorgan – ob Niere, Herz, Lunge oder Leber – bedeutet

für einen schwer kranken Patienten auf der Warteliste eine neue

Lebenschance“, erklärt Dr. Axel Rahmel, Medizinscher Vorstand der

DSO. Die Organspende dürfe im Alltag der Kliniken nicht in den

Hintergrund geraten. „Gleichzeitig sind wir dem Verstorbenen

gegenüber verpflichtet, seinen Willen zur Organspende zu beachten und

umzusetzen“, betont der Mediziner. Die DSO fordert deshalb, die

Transplantationsbeauftragten grundsätzlich einzubeziehen, wenn auf

den Intensivstationen Ärzte und Angehörige Entscheidungen am

Lebensende eines Patienten treffen müssen. „Die Möglichkeit einer

Organspende sollte hierbei immer ein selbstverständlicher Bestandteil

der gemeinsamen Beratungen sein“, appelliert Rahmel.

Die Transplantationsbeauftragten in den bundesweit rund 1250

Entnahmekliniken sind die Schnittstelle zur DSO. Ihre Rolle

nachhaltig zu stärken, fordern Experten immer wieder. Dazu zählen

deren kontinuierliche Weiterbildung, die Entlastung von anderen

Aufgaben sowie die Unterstützung und Wertschätzung der

Klinikleitungen. Auch die Landesausführungsgesetze für

Transplantationsbeauftragte sollten nach Ansicht der DSO eine

einheitliche Regelung zur Freistellung für diese wichtige Tätigkeit

vorsehen. Ein vorbildliches Beispiel sei das Gesetz in Bayern. Dort

wurde zu Beginn des Jahres 2017 eine klare und verbindliche Regelung

für die Freistellung der Transplantationsbeauftragten geschaffen.

Bayern ist auch das Bundesland, das im zurückliegenden Jahr entgegen

dem Bundestrend die deutlichste Steigerung der Organspende erzielen

konnte.

Bereits auf dem DSO-Jahreskongress im vergangenen November hatte

die DSO mit Hinweis auf den niedrigsten Stand der Organspenden seit

20 Jahren einen Initiativplan mit klar definierten Handlungsschritten

gefordert. „Wir brauchen alle für die Transplantationsmedizin

wichtigen medizinischen Fachgesellschaften, unsere Vertragspartner,

Patientenverbände und die Politik, um die Organspende in Deutschland

gemeinsam wieder auf Kurs zu bringen. Wenn wir schwer kranken

Menschen auch weiterhin mit einer Transplantation helfen wollen,

müssen wir uns auch gemeinsam intensiv um die Organspende kümmern“,

fordert der Medizinische Vorstand.

Die Koordinierungsstelle ist für die Entnahmekrankenhäuser im Fall

einer Organspende an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar und

einsatzbereit. Zudem bietet sie umfassende Serviceleistungen wie

Vorträge und Beratungen in den Kliniken, Fort- und Weiterbildungen,

ein zertifiziertes E-Learning-Fortbildungsprogramm sowie fachbezogene

Informations- und Arbeitsmaterialien.

Hinweis: Alle Zahlen aus dem Jahr 2017 sind vorläufige Zahlen.

