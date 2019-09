NOZ: 609 Angriffe auf Flüchtlinge im ersten Halbjahr

609 Angriffe auf Flüchtlinge im ersten Halbjahr

Fast alle Täter aus dem rechten Spektrum – Mehr als 100 Verletzte

bei Übergriffen

Osnabrück. Die Polizei hat im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 609

Angriffe auf Flüchtlinge registriert. Das zeigt eine Antwort der

Bundesregierung auf Anfrage der Links-Fraktion im Bundestag,

berichtet die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Die Delikte reichten von

Beleidigung und Volksverhetzung bis hin zu Brandstiftung und

gefährlicher Körperverletzung. Fast alle Straftaten ordneten die

Sicherheitsbehörden dem Bereich „Politisch motivierte Kriminalität

rechts“ zu. Hinzu kamen 60 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte sowie

42 Attacken gegen Hilfsorganisationen oder ehrenamtliche Helfer. Bei

den Übergriffen wurden 102 Menschen verletzt, darunter sieben Kinder.

Jeder vierte aktenkundige Angriff auf einen Flüchtling ereignete

sich laut Auflistung in Brandenburg. Die Polizei verzeichnete hier

160 Delikte mit dem „Angriffsziel Flüchtling/Asylbewerber“, so das

Bundesinnenministerium. In anderen Bundesländern wurden weit weniger

Übergriffe aktenkundig: In Baden-Württemberg waren es 62 Übergriffe,

in Niedersachsen 58, in Sachsen 56.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im

Bundestag, teilte mit, Flüchtlinge seien in Deutschland einer

alltäglichen Bedrohung ausgesetzt. „Der Staat hat eine Schutzpflicht

gegenüber diesen Menschen.“ Das Innenministerium betont in seiner

Antwort: „Alle in unserer Gesellschaft und auch die Politik tragen

die gemeinsame Verantwortung, sich gegen ein stilles Einverständnis

oder auch bloßes Hinnehmen solcher Anschläge durch die Minderheit in

unserer Gesellschaft deutlich zu positionieren.“

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell