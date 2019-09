Klimawandel führt zu einer dramatischen Ausbreitung von Dengue-Fieber / Viele kleine Kinder unter den Dengue-Toten (FOTO)

In den letzten drei Monaten hat sich Dengue-Fieber weltweitdramatisch ausgebreitet. Besonders gefährdet sind nach Angaben derHilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit kleine Kinder. Allein aufden Philippinen waren dieses Jahr mehr als 300 Kinder zwischen fünfund neun Jahren unter den insgesamt über 800 Toten. HunderttausendeMenschen haben sich zudem auf dem Inselstaat 2019 infiziert, sodassim August sogar der nationale Notstand ausgerufen wurde.

„Es ist erschreckend, wie schnell die Krankheit sich in unserem

Land ausgebreitet hat. Auch zwei Dutzend Kinder in mehreren unserer

SOS-Einrichtungen waren in diesem Jahr betroffen. Zum Glück konnten

sie rechtzeitig behandelt werden und mittlerweile das Krankenhaus

wieder verlassen,“ sagt Aldrin Norio, Leiter der

SOS-Familienhilfe-Programme der Philippinen.

Neben den Philippinen breitete sich Dengue in den letzten Monaten

auch in vielen anderen asiatischen Ländern rasant aus. Vor allem in

Sri Lanka und in Bangladesch gab es zehntausende Dengue-Infizierungen

und hunderte Tote. Mindestens zwölf Kinder (von insgesamt 50 Toten)

starben 2019 bereits in Sri Lanka. Über 71.000 Menschen infizierten

sich in Bangladesch und mindestens 120 starben in diesem Jahr

bereits. Darunter ebenfalls viele Kinder. „In den SOS-Kinderdörfern

gab es vier Dengue-Fälle, die zum Glück glimpflich ausgegangen sind,“

berichtet der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Bangladesch, Enamul

Haque.

Es gibt noch keine sichere Impfung (sondern eine nur sehr

umstrittene) gegen Dengue. Und mit dem fortschreitenden Klimawandel

„wird Dengue sich auch in den nächsten Jahren immer weiterverbreiten.

Die hohen Temperaturen und starke Regenfälle sowie fehlende

Sauberkeit sind die Hauptgründe für die vermehrte Ausbreitung von

Dengue“, sagt Aldrin Norio. „Jedes Jahrzehnt verdoppelt sich die Zahl

der Fälle – und Kinder sind am meisten gefährdet.“ Auch die

Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigt: „Die fortgeschrittene Form

des Dengue-Fiebers ist eine der Hauptursachen für schwere

Erkrankungen und den Tot von Kindern in einigen asiatischen sowie

lateinamerikanischen Ländern.“

In Lateinamerika haben momentan vor allem Honduras (schon über 100

Tote in diesem Jahr), Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Kolumbien

und Brasilien mit dem Dengue-Fieber zu kämpfen. In der gesamten

Gegend von Lateinamerika und Karibikstaaten gab es 2019 bereits über

zwei Millionen Dengue-Infizierungen und mindestens 720 Tote. Auch in

Afrika und Australien gibt es vermehrt Dengue-Opfer und in Europa

wurden ebenfalls Einzelfälle gemeldet.

