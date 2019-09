NOZ: Fachkräftemangel in Kitas: Wohlfahrtsverbände warnen vor Verkürzung der Ausbildung

Fachkräftemangel in Kitas: Wohlfahrtsverbände

warnen vor Verkürzung der Ausbildung

Vorsitzender Loth plädiert für umsichtige Änderungen – „Es darf

nicht der Eindruck entstehen: Das kann ja jeder“

Osnabrück. Franz Loth, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft

der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW), warnt davor,

die Ausbildung für Erzieher in Kindertagesstätten übereilt zu

verkürzen. Im Gespräch sei derzeit eine Ausbildungsverkürzung von

vier auf drei Jahre. „In Teilen können wir das verstehen“, beurteilt

Loth den Ansatz im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Aber wir sagen auch: Vergesst nicht, dass dieser Bereich der

frühkindlichen Bildung der Eintritt in die Bildungskarriere ist.

Deshalb legen wir sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung.“ Auch die

Außenwirkung sei nicht zu unterschätzen, betonte der LAG-Vorsitzende.

„Wir müssen aufpassen bei bestimmten Tätigkeiten, zum Beispiel bei

hauswirtschaftlichen, erzieherischen oder pflegerischen Tätigkeiten,

dass hier nicht der Eindruck entsteht: Das kann ja jeder.“

Hochgeschaukelt habe sich die Situation in den niedersächsischen

Kitas insbesondere durch die Beitragsbefreiung: „Das hat die

Landesregierung nur zum Teil vom Ende her gedacht. Es war sicher gut

gemeint, aber nicht gut gemacht, und das schlägt uns jetzt ins

Gesicht“, kritisierte Loth. Dies habe teils dramatische Folgen: „Wenn

wir jetzt beispielsweise erhöhte Krankenstände in unseren Kitas

haben, sind wir gezwungen, tageweise einzelne Gruppen zu schließen.“

Dies löse „bei den Eltern verständlicherweise ganz, ganz großen Ärger

aus“, sagte der LAG-Vorsitzende.

Nicht nur in den Kitas fehle es an Fachkräften, auch in der Pflege

und in Behinderteneinrichtungen sei die Situation „herausfordernd“,

so Loth. Insgesamt gelte es, die Berufe attraktiver auch für junge

Leute zu machen: „Die Arbeitsbedingungen müssen sich ändern“,

forderte der LAG-Vorsitzende. Und: „Wir brauchen eine Verlässlichkeit

in der Bezahlung.“ Die Sozialwirtschaft dürfe sich nicht abkoppeln

von der freien Wirtschaft, warnte Loth. „Das ist eine der größten

Sorgen, dass wir junge Leute auch deshalb nicht mehr anziehen, weil

sie mit guten Abschlüssen sehr viel schneller und sehr viel

nachhaltiger sehr viel mehr Geld in der freien Wirtschaft verdienen

können.“

