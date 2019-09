Der Tagesspiegel: „Antisemitische Taten härter bestrafen“: Beauftragter der Bundesregierung fordert Verschärfung des Strafrechts

Nach den jüngsten judenfeindlichen Angriffen

fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix

Klein, eine Verschärfung des Strafrechts. „Das Strafrecht muss so

erweitert werden, dass antisemitische Taten härter bestraft werden“,

sagte Klein dem „Tagesspiegel“ (Mittwochausgabe). Damit werde auch

ein „politisches Zeichen“ gegen solche Taten gesetzt. Klein verwies

darauf, dass nach den NSU-Morden ein entsprechender Paragraf in das

Strafgesetzbuch aufgenommen wurde, der es ermöglicht, Taten besonders

schwer zu ahnden, wenn sie aus rassistischen und fremdenfeindlichen

Motiven begangen wurden. Er sprach sich dafür aus, antisemitische

Motive ebenfalls mit aufzunehmen und bei der Strafzumessung zu

berücksichtigen. „Denn Antisemitismus ist eine besondere Form der

Diskriminierung, keine Unterkategorie von Rassismus.“ Der

Bundesbeauftragte forderte im Kampf gegen Antisemitismus außerdem

mehr Personal, das zudem besser geschult werden müsse. „Polizei und

Staatsanwaltschaft müssen endlich in die Lage versetzt werden, diese

Fälle wirklich zu verfolgen, und zwar schnell“, sagte Klein dem

„Tagesspiegel“.

https://www.tagesspiegel.de/politik/regierungsbeauftragter-fuer-ve

rschaerfung-des-strafrechts-antisemitische-taten-haerter-bestrafen/25

000198.html

