NOZ: Gewalt gegen Einsatzkräfte: NRW-Innenminister fordert Videokameras an Feuerwehrwagen und Einsatzfahrzeugen

Reul: Man muss Beweise haben, um Täter dingfest zu machen

Osnabrück. Gegen die zunehmenden Übergriffe auf Einsatzkräfte

fordert der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul

flächendeckend Videokameras an Feuerwehrwagen und anderen

Einsatzfahrzeugen. In einem Interview mit der „Neuen Osnabrücker

Zeitung“ (Samstag) sagte der CDU-Politiker: „Man muss verhindern,

dass so etwas überhaupt passiert.“ Videokameras an Fahrzeugen könnten

Übergriffe aufzeichnen und somit Beweismaterial dokumentieren. Reul

sagte: „So gäbe es Beweise, um Leute, die sich daneben benehmen,

dingfest zu machen. Das ist heute oft nicht möglich.“ Streifenwagen

sind in der Regel schon mit solchen Kameras ausgestattet.

Von einer weiteren Verschärfung der Strafen für Gewalttätigkeiten

gegen Einsatzkräfte hält der Minister nichts: „Es ist nicht die

richtige Antwort, jede Woche die Strafen höher zu schrauben.“ Die

jüngst vorgenommene Strafverschärfung, wonach Tätern bei Übergriffen

auf Einsatzkräfte Haft bis zu 5 Jahren droht, sei gerade ein halbes

Jahr alt. „Da muss man erst mal die Wirkung abwarten“, sagte Reul.

„Genauso brauchen wir als Gesellschaft dringend eine entschiedene

Haltung.“

Bei der allgemeinen Zunahme der Gewalt spricht Reul sich auch

gegen eine Verschärfung des Waffenrechts und gegen ein Verbot für das

Tragen von Messern aus. „Ich sehe im Moment nicht die Notwendigkeit,

das Tragen von Messern generell zu verbieten“, sagte der Minister.

„Ob Messer an Schulen verboten sind, müssen die Schulen klären, dafür

brauche ich kein Gesetz.“

Wenn Demonstranten Polizeiarbeit behindern: NRW-Innenminister

fordert Änderung des Paragrafen über Landfriedensbruch

Reul: Wer einen Schutzschild bildet, macht sich auch schuldig

Osnabrück. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul

fordert Strafen für die Teilnehmer von Demonstrationen oder

Großveranstaltungen, die die Polizei behindern und durch Herumstehen

die Festnahme von Straftätern verhindern. In einem Interview mit der

„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte Reul: „Wir erleben das

immer öfter bei gewalttätigen Großdemonstrationen, beim G20-Gipfel

oder auch bei Hooligans.“ Da habe die Polizei es schwer, an einen

Krawallmacher oder gewalttätigen Demonstranten heranzukommen, weil

viele um ihn herum stünden und ihn schützten. Der Minister sagte:

„Wer einen Schutzschild bildet, macht sich auch schuldig. Wir müssen

den Paragrafen über Landfriedensbruch ändern, damit die Polizei

eingreifen kann.“ Bei Gaffern auf der Autobahn gebe es diese Regelung

ja längst: „Wir bestrafen Gaffer, weil sie stören.“ Auf Bundesebene

gebe es einen breiten Konsens für eine solche Gesetzesänderung bei

Großveranstaltungen. Dies sei auch ein Thema für die

Innenministerkonferenz.

NRW-Innenminister lehnt zentrales Abschiebegefängnis für Gefährder

ab

Reul: Große Bundesländer könnten kleinen Bundesländern Haftplätze

anbieten

Osnabrück. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul

ist gegen ein zentrales Gericht und ein zentrales Abschiebegefängnis

in Deutschland für islamistische Gefährder. In einem Interview mit

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag) sagte der CDU-Politiker:

„Ehe wir ein Bundesgefängnis oder eine Bundesgerichtsbarkeit haben,

vergehen Monate oder Jahre. Ich kümmere mich nicht um Ideen, deren

Umsetzung zehn Jahre dauert.“ In Deutschland sitzen rund 150

islamistische Gefährder, denen die Polizei einen terroristischen

Anschlag zutraut, in den Gefängnissen. Das Bundesland Bremen fordert

für diese Personen zentrale Gerichte und ein zentrales

Abschiebegefängnis. NRW-Der Minister bot Unterstützung an und sagte:

„Warum sollten wir oder andere große Bundesländer nicht in

Gefängnissen Plätze für Gefährder kleinen Bundesländern anbieten?“.

Mit Blick auf den Bremer Vorschlag sagte Reul: „Neue Ideen lenken

auch manchmal davon ab, selbst handeln zu müssen.“

