NOZ: Gewerkschaft der Polizei sieht trotz Rückgang der Straftaten keinen Anlass für Entwarnung

Gewerkschaft der Polizei sieht trotz Rückgang

der Straftaten keinen Anlass für Entwarnung

GdP-Chef Malchow fordert jährlichen Sicherheitsbericht –

„Wohnungseinbruch muss Kernthema der Politik bleiben“

Osnabrück. Vor der Veröffentlichung der Polizeilichen

Kriminalitätsstatistik 2017 hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP)

die Politik vor voreiligen Schlussfolgerungen über eine bessere

Sicherheitslage gewarnt. Der registrierte Rückgang der Straftaten in

Deutschland sei kein Anlass für Entwarnung, sagte der GdP-Vorsitzende

Oliver Malchow in einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(Dienstag). „Die Statistik hat nur eingeschränkten Aussagewert über

die wirkliche Kriminalitätsbelastung in Deutschland“, sagte Malchow.

Die Gewerkschaft fordert einen umfassenden jährlichen

Sicherheitsbericht, der alle kriminellen Handlungen erfasst

einschließlich des Dunkelfelds – also auch der Straftaten, die nicht

angezeigt werden – sowie Vandalismus-Schäden oder Bagatelldelikte.

Auch wenn die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen 2017 um fast

ein Viertel gestiegen sei, habe es immer noch 117.000 Einbrüche

gegeben. „Deshalb muss Wohnungseinbruch ein Kernthema der Politik

bleiben“, forderte der GdP-Vorsitzende. Die Polizei habe den

Fahndungsdruck in diesem Bereich erhöht und verstärkt ermittelt.

„Dann werden aber andere Delikte vernachlässigt, da bekanntlich nach

wie vor Tausende Polizistinnen und Polizisten fehlen“, warnte

Malchow.

Der GdP-Chef zeigte sich fassungslos über die weiter zunehmende

Gewalt gegen Polizeibeamte: „Statistisch gesehen werden jeden Tag 133

Beamtinnen und Beamte Opfer von Gewalt. Das ist nicht hinnehmbar.“

2017 wurden mehr als 48.000 Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte

registriert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will am Dienstag die

Kriminalitätsstatistik offiziell in Berlin vorstellen.

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell