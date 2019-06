NOZ: Gysi: SPD muss so schnell wie möglich Große Koalition verlassen

Osnabrück. Gregor Gysi, ehemaliger Fraktionschef der Linkspartei

und Europa-Chef der Linken, rät der SPD nach dem angekündigten

Rückzug von Andrea Nahles dringend zur Aufkündigung der Großen

Koalition. Gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ erklärte Gysi:

„Es hilft alles nichts: Die SPD muss so schnell wie möglich, also

noch in diesem Jahr, die Große Koalition verlassen und versuchen, ein

Gegenüber zur Union zu werden.“ Andernfalls versinke die SPD schon

bald in Bedeutungslosigkeit, so Gysi weiter.

„Solange die SPD ein Anhängsel der Union bleibt, sämtlichen

Militäreinsätzen der Bundeswehr, allen Rüstungsexporten auch an

Diktaturen, der Agenda 2010 mit dem größten Niedriglohnsektor

innerhalb der EU in Deutschland und millionenfacher prekärer

Beschäftigung zustimmt und keine konsequente ökologische

Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung zum Beispiel beim Klima

anstrebt, wird sie Schritt für Schritt bedeutungsloser“, warnte der

Linken-Politiker.

Auch die mangelhafte Glaubwürdigkeit der SPD sei ein Problem, so

Gysi, und daran habe Parteichefin Nahles großen Anteil. „Andrea

Nahles größter Fehler war meines Erachtens ihre Zustimmung zur

zweiten Großen Koalition hintereinander. Martin Schulz und sie haben

nach der Wahl diese Koalition abgelehnt, um ihr dann doch wieder

zuzustimmen“, so der Europa-Chef der Linken. „Deshalb klingt es auch

nicht glaubwürdig, wenn Olaf Scholz jetzt erklärt, dass es eine

dritte Große Koalition nacheinander nicht geben wird. In der Regel

fällt die SPD dann um und macht es trotzdem“, erläuterte Gysi.

