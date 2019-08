NOZ: Heil: Im Herbst Einigung auf Grundrente

Osnabrück. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat

Forderungen aus seiner eigenen Partei nach einem Durchbruch im

Grundrenten-Streit noch vor den Ost-Landtagswahlen in vier Wochen

zurückgewiesen. Sein Ziel sei, dass die Grundrente „zum 1. Januar

2021 in Kraft tritt“, sagte Heil der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

(NOZ). „Um das zu erreichen, ist die politische Entscheidung im

Herbst notwendig.“ Er sei zuversichtlich, dass „wir im Herbst eine

Einigung in der Großen Koalition hinbekommen“, sagte Heil.

Damit stellte sich Heil gegen Sachsens SPD-Chef Martin Dulig, der

von der SPD-Führung ein Ultimatum an Union und Kanzlerin Angela

Merkel gefordert hatte, in dem Streit noch vor dem 1. September

einzulenken. An dem Tag wird in Sachsen und Brandenburg gewählt. Die

Grundrente für Geringverdiener ist eines der zentralen

Wahlversprechen der SPD.

Auch die Forderung von CDU und CSU, den Kreis der künftigen

Grundrenten-Empfänger durch eine Bedürftigkeitsprüfung zu begrenzen,

wies Heil zurück: „Für Bedürftige gibt es die Grundsicherung“, sagte

er in dem Interview. „Bei der Grundrente geht es aber um Menschen,

die gearbeitet und sich Ansprüche erworben haben.“ Die SPD wolle,

dass Altenpflegehelferinnen, Friseurinnen, Lagerarbeiter oder

Reinigungskräfte „am Ende deutlich mehr im Portemonnaie haben“.

„Ich will keine zusätzliche Bürokratie aufbauen, die Menschen

traktiert“, stellte der Arbeitsminister klar. „Wir werden eine

Grundrente einführen, die ihren Namen auch verdient. Davon werden

etwa drei Millionen Menschen profitieren.“ Er sei zwar „bereit, mit

der Union an einzelnen Stellschrauben zu drehen, und ich bin für gute

Vorschläge offen“, sagte Heil. „Aber ich mache keinen faulen

Kompromiss!“

Mit Blick auf die schwächelnde Wirtschaft warnte Heil vor

Schwarzmalerei. Zwar kühle sich die Konjunktur ab, sagte er der

„NOZ“. „Aber insgesamt ist der Arbeitsmarkt robust, und falls die

Konjunktur tatsächlich einbrechen sollte, sind wir in Deutschland gut

gerüstet, um einen solchen Einbruch arbeitsmarktpolitisch zu

überstehen.“ So gebe es Rückenlagen bei der Bundesagentur für Arbeit

von mehr als 20 Milliarden Euro, „um im Krisenfall Jobs

beispielsweise durch Kurzarbeit zu sichern“.

Rufen aus der Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit durch eine

Senkung der Unternehmensteuern anzukurbeln, erteilte Heil eine

energische Absage. „Ein Wettbewerb um die niedrigsten

Unternehmensteuern geht am Ende immer zulasten der Arbeitnehmer und

Steuerzahler. Steuersenkungen für Spitzenverdiener und große Konzerne

stehen nicht auf der Agenda dieser Regierung“, sagte der Minister.

