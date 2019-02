NOZ: Kampf gegen Armut: Regierung setzt OECD-Vorschläge kaum um

Kampf gegen Armut: Regierung setzt

OECD-Vorschläge kaum um

Sozialer Aufstieg dauert 180 Jahre – Linke: „Berlin verschließt

Augen vor sozialer Realität“

Osnabrück. Obwohl der Aufstieg aus Armut in Deutschland besonders

schwer ist, setzt die Große Koalition die Verbesserungsvorschläge der

Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

(OECD) kaum um. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf

eine Linken-Anfrage hervor, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“

vorliegt.

In ihrem im Sommer 2018 veröffentlichten Bericht „Ein kaputter

sozialer Fahrstuhl“ bescheinigte die OECD, dass Nachkommen armer

Familien hierzulande sechs Generationen brauchen, um das

Durchschnittseinkommen zu erreichen. Das wären 180 Jahre. In

nordeuropäischen Ländern sind es nur zwei bis drei Generationen, im

OECD-Schnitt fünf. Nur in Ungarn, Luxemburg und einigen

außereuropäischen Ländern ist die Einkommens-Mobilität noch geringer.

Die Organisation rief die Bundesregierung zu einem Bündel von

Maßnahmen auf: Investitionen in die ganztägige Kinderbetreuung und

frühkindliche Bildung; Senkung der Abgaben für Gering- und

Mittelverdiener; Anreize zur Vollbeschäftigung für Zweitverdiener

sowie ein Erbschaftssteuer-Reform, um der hohen

Vermögenskonzentration entgegenzuwirken.

Auf Anfrage der Linken nach Erledigung dieser Hausaufgaben verwies

das Arbeits- und Sozialministerium auf Reformen „in den vergangenen

Jahren“ sowie das Starke-Familien-Gesetz, das einen höheren

Kinderzuschlag sowie mehr Geld für Schulmaterialien und kostenlose

Mittagessen für Kinder ärmerer Familien vorsieht. Obwohl das

Ministerium „Defizite“ bei der sozialen Mobilität anerkennt, wird auf

die konkreten Verbesserungsvorschläge nicht eingegangen.

Linken-Sozialexpertin Sabine Zimmermann übte harsche Kritik: „Die

Bundesregierung verschließt die Augen vor der sozialen Realität und

ignoriert die Empfehlungen der OECD“, sagte sie der „NOZ“. „Wer

soziale Mobilität erhöhen will, muss den gesellschaftlichen Reichtum

umverteilen, den Arbeitsmarkt regulieren und Kindern gleiche Chancen

verschaffen.“

