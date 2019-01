NOZ: Kommunen fordern mehr Engagement Niedersachsens für medizinische Versorgung auf dem Land

Kommunen fordern mehr Engagement Niedersachsens

für medizinische Versorgung auf dem Land

Verbandspräsident Trips warnt zum Start der Enquete vor

Zwei-Klassen-Medizin

Osnabrück. Niedersachsens Städte- und Gemeindebund (NSGB) hat die

rot-schwarze Landesregierung aufgefordert, mehr für die medizinische

Versorgung im ländlichen Raum zu tun. „Wenn gleichwertige

Lebensverhältnisse zwischen Großstädten und kleinen und mittleren

Städten und Gemeinden das erklärte Ziel einer Landesregierung sind,

dann muss dies auch im aktiven Handeln deutlich werden. Wir hoffen

daher darauf, dass dieses Ziel künftig wieder mehr im Mittelpunkt des

Wirkens der Landesregierung steht“, sagte NSGB-Präsident Marco Trips

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Große Hoffnungen setze der Verband

auf die am Montag, 21. Januar, startende Enquetekommission des

Landtages zur medizinischen Versorgung: 15 Abgeordnete, acht

Verbandsvertreter und vier Wissenschaftler sollen dabei bis Anfang

kommenden Jahres Lösungsansätze für drängende Probleme wie den

Ärztemangel oder die Sicherung der Klinikstruktur erarbeiten. Auch

die innerhalb der Großen Koalition umstrittene Forderung nach einer

Landarztquote soll Thema der Enquete werden.

Mit der Enquete habe das Land die Chance, „die Probleme

insbesondere der Unterversorgung auf dem Land aufzugreifen und an

Verbesserungen zu arbeiten“, sagte Trips. „Dabei erwarten wir, dass

es keine medizinische Versorgung erster Klasse in den Großstädten und

eine zweite Klasse auf dem Land gibt. Alle Menschen sind schließlich

gleich viel wert und müssen auch auf dem Land behandelt, gerettet,

versorgt und gepflegt werden“, ergänzte er.

Nach NSGB-Angaben gehen in Niedersachsen bis zum Jahr 2030 von

insgesamt 14600 niedergelassenen Ärzten rund 5000 in den Ruhestand.

Aktuell sind demnach 365 Hausarztsitze insbesondere im ländlichen

Raum unbesetzt. Da es junge Mediziner vor allem die in die Großstädte

zieht, fordert der NSGB einen schnellen Ausbau der

Medizinstudienplätze und eine Landarztquote.

