NOZ: Linken-Chef: Gesundheitsminister Spahn muss Gesetz zu Krankenhaus-Personal vorlegen

Osnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger sieht nach dem Scheitern

der Verhandlungen über Personaluntergrenzen in Krankenhäusern

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Verantwortung. „Spahn

muss jetzt umgehend einen Gesetzentwurf vorlegen“, sagte Riexinger

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). Darin müssten

Personalschlüssel für alle Krankenhausbereiche vorgesehen sein.

„Der Vorschlag der Krankenhausgesellschaft faktisch nur in den 10

Prozent am schlechtesten mit Personal ausgestatteten Krankenhäusern

mehr Personal einzusetzen, ist skandalös“, kritisierte Riexinger.

Gewinninteressen würden offensichtlich vor das Wohl der Beschäftigten

und Patientinnen und Patienten gestellt. Nur Personalschlüssel für

pflegeintensive Abteilungen festzulegen, führe „absehbar zu

Ausweichreaktionen der Krankenhausbetreiber“ und damit zur

Unterversorgung anderer Bereiche. Der Bundesvorsitzende der Linken

mahnte Personalentlastung in allen Hospitälern an, „und das so

schnell wie möglich“.

