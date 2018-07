Prof. Dr. Maud Zitelmann fordert Pflichtfach Kinderschutz / Professorin engagiert sich als Botschafterin für den Deutschen Kinderverein e.V.

Die Frankfurter

Pädagogik-Professorin Maud Zitelmann ist die neue Botschafterin des

Deutschen Kindervereins e.V. Sie engagiert sich damit ebenso wie

beispielsweise Schauspieler Armin Rhode, Musiker Andreas Bourani,

Autorin Lilly Lindner oder wie der Rechtsmediziner Prof. Dr. Michael

Tsokos für Kinderrechte und gegen die Misshandlung von Kindern.

Kinderschutz zieht sich wie ein roter Faden durch den Lebenslauf

von Maud Zitelmann. Nach der Ausbildung zur Erzieherin studierte sie

Pädagogik, promovierte im Fachgebiet Familienrecht und vertritt heute

eine Professur mit dem Fachgebiet „Jugendhilfe und Kinderschutz“ an

der Frankfurt University of Applied Sciences. Praktische Erfahrung

sammelte Maud Zitelmann in Kindertagesstätten, der Behindertenhilfe,

in den ambulanten Erziehungshilfen und als Bereitschaftspflegemutter.

Prof. Zitelmann wurde 2013 als Einzelperson mit dem renommierten

„Hessischen Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre“ für ihre

interdisziplinäres Lehrangebot zum Fachgebiet Kinderschutz

ausgezeichnet.

„Die Würde des Kindes ist unantastbar“, sagt Maud Zitelmann.

„Jedes Kind hat das Recht, vor jeglicher Gewalt seiner Eltern oder

anderer Täter geschützt zu werden.“ Die Professorin sieht diesen

Schutz als eine Kernaufgabe des Staates. Daher müsse die Politik der

Aufgabe nachkommen, den Schutz der Kinder in der Ausbildung und im

Studium zu verankern.

„Berufsgruppen, die mit Kindern arbeiten, wie Sozialarbeiter,

Kinder- und Jugendmediziner, Psychologen, Lehrer und Erzieher,

Familienrichter und Gutachter benötigen ein Pflichtfach

Kinderschutz“, fordert Maud Zitelmann. In zahlreichen

Veröffentlichungen sowie Radio- und TV-Interviews vertritt sie diese

Notwendigkeit in der Öffentlichkeit.

Dass Prof. Dr. Maud Zitelmann mit ihren Themen und Forderungen die

Arbeit des Deutschen Kindervereins hervorragend unterstützen kann,

bekräftigt der Geschäftsführer des Vereins, Rainer Rettinger: „Das

Frau Prof. Dr. Maud Zitelmann unsere Zielsetzungen mit ihrer

fachlichen Kompetenz und Erfahrung unterstreicht, freut uns riesig.

Das ist ein großer Gewinn für den Deutschen Kinderverein e.V. Ich

freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“

