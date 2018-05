NOZ: Linken-Chef mahnt Außenminister: In den USA nicht als Bittsteller auftreten

Linken-Chef Riexinger mahnt Außenminister Maas:

In den USA nicht als Bittsteller auftreten

Osnabrück. Linken-Chef Bernd Riexinger hat Bundesaußenminister

Heiko Maas (SPD) zu „Klartext“ aufgefordert, wenn er in den USA mit

seinem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo zusammentrifft. „Maas

darf bei seinem Antrittsbesuch nicht als Bittsteller auftreten und

eine Fortsetzung der deutschen Ergebenheitspolitik betreiben“, sagte

Riexinger der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).Der

Außenminister müsse in Washington klarstellen, dass Europa an dem

Atomabkommen mit dem Iran festhalte und sich keine Vorschriften

machen lasse. Riexinger nannte die US-Administration „die Karikatur

einer Regierung, die eine Schneise der Verwüstung hinterlässt“.

