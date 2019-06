NOZ: Nach Absage an Maut: Kommunen fordern intelligente Lösungen im Sinne des Umweltschutzes

Nach Absage an Maut: Kommunen fordern

intelligente Lösungen im Sinne des Umweltschutzes

Landsberg: Abgabe für Pkw kann sinnvoll sein, wenn es Klimaschutz

und Verkehrssteuerung dient – Pendler nicht belasten

Osnabrück. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat sich nach der

Ablehnung der deutschen Maut-Pläne durch den Europäischen Gerichtshof

für einen Neustart der Debatte ausgesprochen, und zwar mit dem Ziel

„intelligenter“ Lösungen im Sinne des Umweltschutzes. „Es kann

durchaus Sinn machen, die Kfz-Steuer abzuschaffen und ein Mautsystem

auch für Pkw einzuführen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg

der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Laut Landsberg ist das allerdings

„nur dann sinnvoll, wenn es mit einer klugen Steuerung verbunden

wird“. Klar sei, dass der Klimaschutz und der sich abzeichnende

Verkehrsinfarkt in manchen Städten in dieser neuen Diskussion eine

wichtige Rolle spielen müssten. So könnten mithelfe einer Pkw-Maut

Verkehrsströme gelenkt werden. „Wenn beispielsweise auf dem dauerhaft

überlasteten Kölner Autobahnring zu Stoßzeiten mehr Geld für die

Straßennutzung kassiert wird, dürfte das zu geringerem

Verkehrsaufkommen führen“, zeigte sich Landsberg überzeugt. Auch der

Schadstoffausstoß der einzelnen Fahrzeuge müsse bei der Bemessung der

Maut ausschlaggebend sein. „Wichtig wäre es allerdings, gerade die

ländlichen Räume und die Pendler, die vielfach keine Alternative zur

Nutzung eines Pkw haben, nicht zusätzlich zu belasten“, mahnte

Landsberg. Zentraler Ansatz bei allen Überlegungen sei, dass die

erzielten Einnahmen für die Verbesserung der Verkehrswege sowie für

die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs ausgegeben würden.

